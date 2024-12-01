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孕婦快步過馬路遭男駕駛霸氣吼「用走的」 網大讚：鐵漢柔情

聯合新聞網／ 綜合報導
一名孕婦分享自己過馬路時遇到的暖心故事。示意圖／ingimage
一名孕婦分享自己過馬路時遇到的暖心故事。示意圖／ingimage

台灣的交通環境曾被網友批為「行人地獄」，無論是走在人行道還是斑馬線上都必須特別留意。近日，一名孕婦在社群平台上分享自己的孕期日記，表示遇到了霸氣禮讓的男駕駛，雖然被對方的口氣嚇到，卻感到非常暖心。

一名孕婦在Threads上分享自己平常過馬路時，常會遇到停下來禮讓的汽、機車駕駛，而她也會加快腳步通過，減少他人的等待時間，近日，她跑到一半卻被年輕男駕駛吼住，執意要她「用走的」，讓她感到非常暖心，「好兇好霸氣？！害我邊點頭邊笑謝著邊過馬路」。

貼文曝光後吸引4萬多人按讚，許多網友紛紛肯定男駕駛的貼心舉動，「即使已經卸貨，但看到這樣的舉動還是心頭感到一股濃濃暖意，希望這樣熱心與友善的交通環境一直保持下去」、「可愛的好霸氣」、「鐵漢柔情」、「好甜蜜的責備」、「被帥到了」。

不少媽媽也分享自己在孕期曾遇到的善心舉動，「懷孕8個月搭電梯，一旁的阿伯立刻提醒其他人要小心，還向保鑣一樣護送我」、「從公司樓下買微波食品，被男同事兇『妳懷孕吃什麼微波食品？』，覺得又暖又好笑」、「之前去要排隊的餐廳候位，小老闆走出來騰出一個位子叫我坐下等」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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但也有人遇到的經歷相對不好，盼望世界能多釋出一些善意，「我老公反而是各種騎車騎窟窿、開車不管我會不會暈車，急轉彎、逼車、危險駕駛，後來不想再和他出門」，「遇過明知有孕婦過馬路，還硬要闖…」、「有次我停車讓孕婦過馬路，結果後面車一直叭我，叭到我轉頭罵他」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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孕婦 懷孕 行人地獄

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