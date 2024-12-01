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菜單讀音唸錯好尷尬 網友大讚手搖飲店員貼心舉動：情商很高

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友買飲料時，發現有店員竟會貼心的跟隨客人讀音覆誦，提供顧客舒適的消費體驗。示意圖／ingimage
有網友買飲料時，發現有店員竟會貼心的跟隨客人讀音覆誦，提供顧客舒適的消費體驗。示意圖／ingimage

在飲料店點餐時，許多較為饒口的讀音時常會造成唸錯的窘境，帶來無止境的尷尬氛圍。有網友買飲料時，發現有店員竟會貼心的跟隨客人讀音覆誦，提供顧客舒適的消費體驗，讓他大讚店員：「很優秀」。

一名網友在Threads上分享自己到手搖飲店買飲料時，聽到身旁的顧客正在點餐，其中一品項「焙烏龍鮮奶」的「焙」常會出現「ㄆㄟˊ」與「ㄅㄟˋ」兩種讀音，而店員並不會糾正顧客，反而是跟隨顧客的唸法進行覆誦，讓他忍不住肯定店員的態度，「很優秀」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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貼文曝光後，不少網友很有共鳴，大讚唸錯時不會糾正的都是天使店員，「能屈能伸的店員（讚）」、「店員很優秀，配合客人」、「根本優秀店員」、「客人永遠是對的」、「情商很高的員工」、「伸縮自如的愛」、「這種店員給100分」、「好欣賞這種人」。

曾在飯店打工的網友表示，在飯店學到一些服務上會讓客人覺得備受尊重的秘訣，其中一點就有提到，在點餐時要複誦「客人所講的」餐名，「若不會影響到點餐失誤的話，基本上都會照著客人的講法來複誦確認」。

也有同在服務業的網友分享自己所遇到的荒謬唸法，「遇過客人跟我點了一份培根鮪魚但唸成『培根有魚』，我真的無法隨著他唸一遍啊」、「客人把粉粿說成碗粿的時候，我真的沒辦法重複下去…」、「有一次客人跟我說：我要那個絲瓜ㄏㄚ ㄌㄧˋ（蛤蜊），做服務業還學會了憋笑」。

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手搖飲

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