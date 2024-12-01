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日清推出超瘋狂「泡麵拉炮」 網友笑稱：被泡麵耽誤的玩具商

聯合新聞網／ 綜合報導
日本知名食品公司「日清集團」以泡麵最為知名。示意圖／Ingimage
日本知名食品公司「日清集團」以泡麵最為知名。示意圖／Ingimage

日本知名食品公司「日清集團」泡麵最為知名，近年來也陸陸續續推出各式各樣泡麵周邊，讓網友大讚「完美展現了什麼叫做公司不擔心營收」。近日，日系網紅「Yu syuan小喵」在社群平台上分享新奇有趣的派對小物，引發網友關注。

日系網紅「Yu syuan小喵」在Threads上分享一款日清所推出的「泡麵拉炮」，外觀配色以經典杯麵為主體，使用後會噴出泡麵、肉塊、蝦子與蔥花等造型物，把杯麵中的內容物全放進拉炮中，有趣的設計也讓她感到新奇：「日清真的太瘋了，員工上班到底都在想什麼XD」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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影片曝光後引發網友關注，直呼「太可愛了」，「哇～可愛到爆，日清真的很有想法耶」、「看完突然想吃一杯」、「最喜歡買日本小廢物了」，日本網友更表示這已成為自家派對不可少的物品，「有次忘了買這個拉砲，孩子們非常沮喪，從此都會多補貨一些放在家中」。

事實上，日清官方成立了以「帶來三分鐘的娛樂」（沖泡泡麵時間）為主題的社群帳號，公開了不少新奇搞怪的產品發想，被網友笑稱是「被泡麵耽誤的玩具商」，其中也包含「貓耳杯蓋」、「杯麵洗衣籃」、「杯麵蠟燭」、「謎肉懶骨頭」...等，有趣之餘也非常實用。

日本 泡麵

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