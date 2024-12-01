當空姐不用很漂亮？ 網揭歐美跟亞洲差很大：大媽勝任也OK

空服員往往給人端莊、優雅的形象，近日一名女網友指出，男性朋友說空姐們其實不用長得很漂亮，超醜也可以，因為他姐姐就是空姐。原本以為是家人之間開的玩笑，沒想到底下真的有網友指出，其實只有亞洲把空姐當成一個很高尚的職業，歐美很多空服員都是由大媽勝任。

原PO在Dcard發文表示，前陣子看到一名美女空姐背著LV包包，臉上精緻的妝容加上有禮貌的談吐，讓自己忍不住多瞄幾眼，還轉頭向男性朋友讚嘆，「果然漂亮才能當空姐！」沒想到對方卻回應，「空姐其實不用很漂亮，長超醜也可以，因為我姐是空姐」。

貼文曝光後，不少網友開玩笑說，「每個弟弟都覺得姐姐很醜，每個姐姐都覺得弟弟是智X」、「親兄弟姐妹就是這樣吧，大家都覺得我跟我弟很像，可是我們互相覺得對方很醜，但客觀來說我應該還滿漂亮的」、「方便透露妳朋友姓什麼嗎？如果跟我同姓，我先回去把我弟打一頓」、「我妹在華航當空姐快十年，我也是到處宣傳她很醜，不然拒絕朋友求認識的，都要煩死了」。

也有網友提到，「好像只有亞洲把空姐當成一個很高尚的職業，女生搶破頭，然後對外貌要求很高，歐美很多空姐就是普通人，甚至是大媽」、「空姐是什麼很高尚的職業嗎？在美國沒有漂亮的女生夢想當空姐的，送餐、收垃圾是需要多漂亮」、「我搭華航的時候確實不是所有空姐都漂亮，當然我也沒覺得到醜，就普通人這樣」、「確實不是空姐都漂亮，但醜應該不至於吧，起碼身材都是篩選過的」、「但不得不說目前看過的空姐真的都很有氣質」。