帽T該怎麼穿？ 7萬人投票結果令她訝異：震驚我的世界觀

冬天來臨，許多人會選擇在穿搭上選擇帽踢（帽T，連帽的T恤），不僅百搭也非常保暖，但帽踢裡面是否要再加一件衣服，每個人看法不同。一名女網友在網路上詢問大家帽踢究竟該如何穿才對，表示同學的穿法「震驚她的世界觀」，引發網友熱議。

一名女網友在Threads上發文，說明自己看到同學一件帽踢穿了兩個禮拜，以為他不洗衣服，因此好奇帽踢到底應該直接當成衣服穿，還是罩在衣服外當成外套？她也在留言處發起投票，近7萬人中有72％的人都會在帽踢裡穿衣服。

貼文曝光後吸引2萬多人按讚，許多網友替她解釋道，將帽踢當成外套穿可以阻擋冷風灌進，也能避免冬天衣服不容易乾的窘境，「裡面不穿衣服很沒安全感，有點赤裸裸的感覺」、「在台北洗一件帽踢，乾的速度是過完一個冬季」、「再穿一件真的只有好處沒壞處，在室外可以防止風灌入，室內要是很熱也可以脫掉」。

原PO驚訝表示，「我的世界觀遭到了衝擊」，也有網友分享多穿衣服是為了增加層次，讓整體穿搭變得更豐富，「我會穿一件比帽踢長的，看起來比較有層次更好看」、「帽踢是我的疊穿工具」；還有人表示減少清洗能夠延長衣服的壽命，「很多上面有設計element（元素），或是手繪、印花這些的，特殊布料真的不能太常洗」。

另外，有網友推薦冬天最適合「洋蔥式穿搭」，在帽踢裡加一件貼身衣服，除了能夠減少冷風灌入，達到保暖的效果外；若天氣變化太快也可以適時穿脫，不僅可以減少送洗頻率，還能兼具時尚的效果。