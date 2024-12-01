陳傑憲「Team Taiwan」手勢神似青山宮神明 網笑：百年前就預測勝利了

世界12強棒球賽中華隊打敗日本奪冠，成為世界冠軍，其中「台灣隊長」陳傑憲功不可沒，在賽中轟出三分砲，跑壘時在胸前比出「Team Taiwan」手勢，相當熱血。然而有民眾注意到，台北萬華艋舺青山宮，竟有一尊神像也擺了類似的姿勢，引發熱議。

臉書《艋舺青山王》昨（11月30日）在臉書發文貼出照片比一比，可以看到陳傑憲跑壘時比出的手勢與一尊神像相似，彷彿這場的勝利如同「神預言」般已註定好，粉專也指出，「今日我最紅，艋舺青山宮增祿司100年前就比了冠軍手式（手勢），好多朋友及媒體來朝聖，快來艋舺青山宮超級比一比！」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「明年WBC資格賽乾脆請增祿司來到現場坐鎮，幫台灣英雄加油好了」、「果然舉頭三尺有神明，神明早就表態了」、「原來如此，果然是神預測」、「厲害，100年前先預測了」、「神明有保佑」、「明年陰陽司一車，增祿司一車」；也有網友吐槽，「這樣也能掰」、「可以不要用神明這樣蹭嗎」。

中華隊在世界12強棒球賽冠軍戰以4：0完封日本，奪下首座國際三大賽事冠軍。其中陳傑憲功賽後也獨攬四個獎項，包含MVP、最佳外野手、最佳防守球員和打擊王，超強勁實力和帥氣面孔圈粉無數。

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