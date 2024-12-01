很貼心！鼎泰豐為吃素客人做1服務 大陸網友讚賞「值得等」

一名大陸網友近日在社交平台發文，分享他和友人來台第一次吃鼎泰豐的經驗。原PO回憶起當服務生知道他們一行人中有人吃素時，不僅反覆確認每一道菜是否那位朋友可以吃，也稱若是葷食的話可以做成素食版本，讓他盛讚不採預約制的鼎泰豐「值得等」。留言區也有大陸網友讚賞鼎泰豐、台灣其他餐廳。

原PO在小紅書以「這一刻我明白了台灣」發文，建議還沒吃過鼎泰豐的人「閉眼衝」，雖然鼎泰豐不能提前預約，只能現場等候，但原PO要網友相信他，鼎泰豐真的值得等待。

對於推薦的原因，原PO說他們4個人中有2人吃素，服務生反覆確認餐點是否為素食，並承諾若是葷食也能做成素食版本，讓原PO大讚台灣值得一看的不是高樓大廈，而是遍及城市的人與事。

其他大陸網友也讚譽有加，「台灣的鼎泰豐服務，才是真正的鼎泰豐服務」、「大概兒子2歲的時候去鼎泰豐，他不小心把勺子弄掉在地上，服務員就拿來了新的，真的不誇張，就是幾秒新勺子就拿來了」、「筷子掉了，不到幾秒鐘馬上有服務員拿新的來」、「上次去的時候有點中暑不舒服，點的東西幾乎沒吃，只喝得下茶，然後店員就一直給我倒茶」。

也有人讚賞台灣的其他餐廳，「我比較印象深刻的是，在台灣吃早餐或點豆漿，服務員居然問『要熱的、冷的，還是溫的？』真的第一次知道還有溫的選項」、「感恩台北我們去的幾乎每一家餐廳，都有照顧到我家小孩的堅果過敏」。

有網友則認為台灣人具備人文關懷，「台灣是這樣的，食物和景色都淡淡的，但是最大特色是人文關懷，當地人素質普遍很高」、「台灣最美的風景是人」。