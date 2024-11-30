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12強中華隊奪冠後「台人狂做4件事」 1.3萬人喊：全部都中

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊奪下2024年世界棒球12強賽冠軍。聯合報系資料照
中華隊奪下2024年世界棒球12強賽冠軍。聯合報系資料照

中華隊在12強棒球賽中以4:0完封日本，拿下冠軍，讓國民熱血沸騰，台灣英雄回國後也受到高度關注。由於這屆的表現太優異，引起外界大讚。有網友也在社群平台表示，12強後「台灣人最近的行為」，1.3萬人超有共鳴。

這次的12強棒球賽中華隊狂寫歷史，包含了「首次打進12強冠軍戰」、「首次擊敗全職業日本隊」、「首次在國際三大賽（奧運、經典賽、12強）拿下冠軍」、「一級國際賽首次完封古巴隊（預賽2：0擊敗古巴隊）」、「一級國際賽21年來首次擊敗美國隊（複賽8：2擊敗美國隊）」。

另外還有「對全職業日本隊首次單場得超過3分（複賽6：9敗給日本隊，改寫最高得分）」、「12強隊史第1發滿貫砲」、「12強隊史首次單局2轟」、「12強隊史首次全部野手都敲出安打」。

優異的表現讓國人讚不絕口，有網友在「threads」上寫出了最近台灣人的4行為，「1、重播：不敢相信！世界冠軍！瘋狂看影片」、「2、找角度：每個角度都要看到，瘋狂看影片」、「3、感受善意：大家都在祝福我們，開始看其他國家冠軍賽的轉播」、「4、開始回顧王建民有多猛，還有他有多I人(內向之意）」。

此文一出引起1.3萬人按讚，不少人身有同感留言表示，「笑死，我以為只有我這樣做，那我就放心了」、「真的這幾天無止盡的都在看」、「全中，出去吃飯會繼續討論回味，然後發現隔壁幾桌也都在討論；還有老公最近一直會大喊我老婆勒」、「還有狂買各種相關商品，無敵星星被台灣人狂買」、「這我」、「我全做了，正港台灣人」、「太真實」。

世界棒球12強

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