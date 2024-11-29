她分享雞蛋糕阿伯暖心舉動 感嘆：想繼續生活在這樣的台灣

「台灣的人情味，讓我想繼續在這裡生活好久好久。」有網友下班後在勤美散步，途中偶遇一名阿伯在賣雞蛋糕，但她恰好沒有現金，對方不僅不和她收錢，還鼓勵了她幾句，讓原PO感覺自己瞬間被世界拯救了。

一名女網友在Threads上發文，說明自己某天下班時情緒低落，獨自一人散步在勤美綠園道上，遇到一位阿伯說要賣給她最後兩包雞蛋糕，但她恰好只帶了信用卡出門，想不到對方卻將雞蛋糕直接送給她，「送妳！我都沒在怕妳不來了，妳有什麼好怕的！我今天生日，想早點下班回家過生日。」

原PO接過雞蛋糕後，用台語祝他生日快樂，目送阿伯騎車離去的背影，事後原PO在貼文寫下：「今天本來是糟透的一天，但現在不是了。跟朋友說被阿北拯救了，但他說我也拯救了想下班的他，又是跟世界互相拯救了的一天，可以的話，我還想繼續在這樣的台灣，生活好久好久。」

貼文曝光後不少網友被阿伯溫暖的話語所感動，「兩個50分的一天加起來變成了兩個人的100分」、「好喜歡！感覺都是互相溫暖對方的人」、「有時候真的會被這些重要的小事拯救，覺得又能活下去一點了」、「每一次看到這種文章都會覺得，啊，可以生在台灣真好」。

另外，原PO也在留言補充，阿伯的雞蛋糕與現今改良的脆皮不同，「是傳統的、甜甜且不過乾過濕的雞蛋糕」，喚起許多人的回憶，「很香吧！別有一番滋味在心頭！」、「傳統口味的雞蛋糕才是真的雞蛋糕啊啊啊（歪樓」、「熟悉的童年味道，有機會去勤美要跟北北買一份來吃！」