妹子想送男友一款3C當聖誕禮物「很雷嗎？」 眾人全點頭：很麻煩

許多小朋友很期待聖誕節，盼能拿到聖誕老人給的禮物，即使長大後，聖誕節送禮也成為一種傳統。有一名女網友在考慮該送男友什麼聖誕禮物，偶然間看到顯卡，讓她猶豫送這種東西不知道會不會很雷？

原PO在PTT以「聖誕禮物收到顯示卡會開心嗎？」為題發文，她之前送男友的聖誕禮物有PS5、Switch、手機、手錶等，如今已經沒什麼新梗，隨著聖誕節的腳步將近，她又再煩惱今年該送什麼好？日前看到顯卡，原PO突然腦筋一轉，不知道這次改送顯卡，對方會不會開心？

她說自己是筆電派，所以不太了解這種東西，也不太知道高階顯卡之間的差異，例如「4080跟4090差一階，價格卻翻倍？」原PO透露男友的電腦為十多年的老電腦，雖然有在玩遊戲，但她卻覺得對方玩的好像跟顯卡沒什麼關係，也不確定男生會不會把顯卡當名牌包，補個內心的虛榮，因此想問問大家的看法，「收到顯卡會覺得很雷嗎？」

留言一面倒都不推薦，「我會拿去賣」、「老實說，我覺得他未必需要這東西」、「沒玩什麼大作，收到顯卡只會覺得有點多餘」、「妳要先確定他平常有在玩3a大作或是工作有3d需求，不然可能會沒啥感覺喔」、「除非是很熱衷遊戲的，不然送顯卡沒什麼用」、「還要安裝，很不方便」、「不懂的東西不要亂買啦」、「如果現有設備不相容，只會覺得困擾」。

還有網友建議送別的禮物，「有PS5跟Switch的話可以考慮挑幾片遊戲送，選擇也比較多」、「都有高階顯卡的預算了，直接換一台差不多價格的菜單電腦」、「他已經有PS5，但是不換電腦，就表示高階大作他可能都直接用PS5玩，可以打聽一下他有沒有喜歡的遊戲，或是看能不能幫他買PS高級會員或點數之類的」。