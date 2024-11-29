台日精緻飲食多「為何日本人糖尿病比我們少？」 網曝1習慣造成差異

現代人的飲食非常精緻化，再加上生活習慣不良、缺少運動，因此罹患糖尿病的人越來越多。有網友好奇台灣和日本都是以米食、麵食為主，為何日本人的血糖控制得比我們好，糖尿病比例也比我們少。貼文引起不少討論，許多人點出一關鍵原因。

源PO在PTT以「日本精緻飲食糖尿病比例卻比我們少？」為題發文，他說日本常常都是精米、拉麵、點心等精緻飲食，澱粉配澱粉，還是化工大國，但為何日本人的血糖控制得比台灣人好，糖尿病的比例比台灣少？

貼文一出，不少人猜測兩邊的差異，「日本人食量超少」、「日本吃鹹比較多，甜還好」、「台灣很多飯後水果」、「他們沒夜市」、「台灣毒糖手搖飲太多」、「問就是基因，不是工時、食安、環境」、「台灣人喜歡趁熱吃，日本人愛吃冷飯，有差」、「日本人對養生比較有觀念吧」、「看起來他們吃澱粉多，但也吃大量蔬菜海藻豆類」、「日本人沒早餐店，看看台灣人早餐有多肥」。

更多人直言日本人常常走路才是糖尿病少的原因，「機車代步VS走路，不用再問了」、「在日本隨便走都三萬步，反觀台灣」、「日本行走體驗優良」、「跟走路有關啦」、「人家都騎腳踏車、走路啊，台灣人連2分鐘路程都要騎機車」、「你在日本一天光走路的活動量，可能就超出一般台灣人不知道幾倍」、「日本走路多，吃飽走路有效抑制血糖」。