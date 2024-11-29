雞腿最好吃的竟是「這部分」？ 網友評價兩極

雞腿排鮮嫩多汁，是許多人在炸雞桶中的頭號選擇，近日，有網友發現腿排中有一小塊黑色的物體，卻又吃不出是什麼部位，因此發文詢問網友。

一名網友在臉書社團「爆料公社」中發文，表示自己在吃（雞）腿排時，發現骨頭中間有一塊不明物體，口感吃起來有點像雞肝，不知道到底是什麼部位。有動畜系的網友看到後，說明該部位為雞的「腎臟」，並解釋有些人誤以為是胰臟，「但胰臟在十二指腸 那邊看不太到。」

貼文曝光後也吸引不少美食饕客留言回應，「最好吃的部分！」、「簡稱精華，吃的時候都要注意有沒有旁邊的人在看，怕人家以為我沒錢吃飯連骨頭裡面也要挖…」、「我都會吃欸，店家要是處理掉，我會很失落」、「我超愛！」。

但也有網友認為該部位看起來不太乾淨、不敢下肚，「啊～我每次都很努力把那部分清洗掉」、「我一定挖乾淨，覺得有點髒（未煮食）」、「正常應該要去除掉，不要吃吧！」、「還沒煮，看起來超噁心」。

事實上，雞腎為泌尿系統的一部份，負責過濾血液中的雜質，維持體液和電解質的平衡，最後產生尿液；同時也具備內分泌的功能以調節血壓。且主要由蛋白質和脂肪所組成，吃多了會導致身體肥胖、亞健康，因此不建議長期食用。