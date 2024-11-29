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跟風鬆餅堡！麥味登搶搭熱潮「上架1天缺貨」 老饕嘗鮮評價兩極

聯合新聞網／ 綜合報導
麥味登門市照。圖／聯合報系資料照片
麥味登門市照。圖／聯合報系資料照片

麥當勞日前推出「厚鬆餅堡」引發搶購熱潮，如今知名連鎖早餐店麥味登也加入鬆餅堡的行列，掀起不少討論和比較。有網友品嘗過後認為不輸麥當勞，還有人直呼可以連吃一個禮拜，而麥味登26日推出後才短短一天，部分門市因為缺貨，暫時下架鬆餅系列，讓饕客相當失望。

麥味登26日推出「全新鬆餅堡系列」，有薯餅起司蛋鬆餅堡、超厚雞肉起司蛋鬆餅堡、超厚牛肉起司蛋鬆餅堡等三款產品，沒想到上市才一天的時間，官網就公告部分門市暫時缺貨，提醒要使用APP兌換鬆餅堡券的消費者要暫緩使用，足以可見鬆餅堡的熱度不減。

不過已經率先買到的民眾則分享口感，評價也很兩極，喜歡的人大推，「很好吃，不會很甜很膩的那種」、「好吃但是有點小貴」、「我們吃牛肉的覺得不錯吃耶」、「我覺得還不錯啊！不難吃啊」、「我覺得薯餅的比較好吃」、「薯餅起司蛋的還不錯耶」、「牛肉的，我覺得比麥當勞好吃耶」、「好吃，鬆餅很香沒有很甜的雜味，香香的、鬆軟的搭配上肉好吃，一片一片吃也好吃」、「比起M的，麥味登的更合我胃口」。

但也有人吃過後覺得不愛，「怎麼我家附近的看起來很乾」、「我的雞肉不太優，連肉都超乾」、「鬆餅蜂蜜味太重了，跟鹹食內餡超不搭，不推」、「太乾但口味還可以」、「超難吃啊，我今天沒辦法吃完一整個」、「哇！這一顆比今天中午吃的便當還要貴」、「開賣那天我就去買了，我覺得他的鬆餅皮蜂蜜味道太淡了啦」、「我是買雞的那個，打開就一個很臭的味道，吃一半就受不了了」、「味道很分離，麥當勞的口感較好，味道也和諧」。

厚鬆餅堡 麥當勞

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