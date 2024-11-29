快訊

北市公車又出事！從後追撞等紅燈4機車...肇事畫面曝光

12強賽／最完美隊長！WBSC會長讚陳傑憲：在賽史留下自己的印記

行李箱託運被貼紅色貼紙要當心 內行人曝原因：千萬別撕

聯合新聞網／ 綜合報導
出國時最好檢查自己行李箱是否被貼了紅色貼紙，以免後果不堪設想。 示意圖／ingimage
出國時最好檢查自己行李箱是否被貼了紅色貼紙，以免後果不堪設想。 示意圖／ingimage

出國時行李箱一定是必備物品，但要特別注意是否被貼了紅色貼紙，因為這代表所採購的菸酒商品可能達到上限，或是藏有違禁品，才有可能會被貼紅色貼紙，海關人員就會要求開箱檢查。曾有網友從日本回台灣就遇到這種情況，甚至還動用3個人檢查，所幸最後順利放行，這也讓他好奇被貼紅貼紙是什麼意思？

這名網友曾在PTT發文表示，自己從日本那霸機場飛回高雄小港，出海關時被攔下要求檢查託運行李，原以為只是一般抽查，當時還動用3名海關人員鉅細靡遺地檢查，對方先口頭詢問是否攜帶免稅菸酒、電子菸補充液等物，所幸自己只是在日本買了幾罐健康食品和藥品，還有一些餅乾等等，最後才順利放行。

事後他發現自己的行李箱上被貼了紅色貼紙，而且行李貼條也有，於是上網Google查詢貼紙的意思，才知道可能是被列為補稅名單，但原PO還是想問「行李箱被貼紅貼紙是什麼意思？」

有內行人就解釋真正原因，「行李進關時會先用x光機掃一次，要翻的就會做記號，所以記號是他們要抓的重點，而且他貼兩個地方就不讓你輕易就把它撕掉，這貼紙會很不好撕下，當然同樣的也會用這方法抓肉製品或是貴重品與補稅」、「被貼過，出海關也被攔下來開箱，基本上若有帶超量商品有被貼就去走申報走道」、「託運在到行李盤前就會掃過x光，菸酒買太多、有疑慮的都能看到，而且也會知道是那個行李箱，貼了只是方便辨識而已」。

雖然有網友開玩笑地說要偷偷撕掉，但有人就目睹旅客被抓包的窘境，「你撕過程中應該早被盯上了吧！沒用的，我就看過一位阿桑在撕，當場海關人員就走過來叫住，一樣開箱被查，還真丟人，海關還當場對那位阿桑說『沒帶違禁品就不要怕被別人抽查』」。

日前也有女網友在中國大陸機場看到一對情侶的行李箱有紅色貼紙，讓她驚呼被貼上後果不堪設想。事實上台灣的法規就有嚴格規定，入境旅客攜帶酒類產品限年滿18歲、菸品限年滿20歲始得攜帶。另外自用免稅數量為酒類1公升（不限瓶數）、菸品僅限於捲菸200支或雪茄25支或菸絲1磅（約0.453公斤），若超過就要向海關主動申報，攜帶超過免稅數量未向海關申報者，依菸酒管理法第45條第4項規定由海關沒入並裁處罰鍰。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

免稅 海關 行李箱

延伸閱讀

青島破爛網約車爆紅！車尾行李箱嚴重凹陷 網友侃：一個敢開一個敢坐

獨／謝宜容涉瀆職罪遭限制出境出海 岸海嚴防出境

搭巴士想撕博愛座貼紙 男童被阻止12字童言回應…港網激讚：小朋友神邏輯

影／半夜戴安全帽馬路拖行李箱 中和女警追百公尺逮通緝男

相關新聞

行李箱託運被貼紅色貼紙要當心 內行人曝原因：千萬別撕

出國時行李箱一定是必備物品，但要特別注意是否被貼了紅色貼紙。一名女網友在機場看到一對情侶的行李箱上有張紅色圓形貼紙，代表該行李箱被認定是代購，得開箱檢查，還要補繳稅金才能領回，嚴重者還可能限制出境。

小孩捷運吐整車廂…她下秒見證暖心一幕 家長們共鳴點頭：也經歷過

一名女網友在社交平台Threads上發文表示，自己近日晚上搭乘台北捷運板南線時，遇到一位小朋友突然在車廂嘔吐，嘔吐物流得滿地都是，但是附近乘客並未走避，反而紛紛遞上面紙，有人圍住嘔吐物，以避免其他乘客踩到，也有人安撫家長說，很快就會有人來清理，讓原PO直呼，「好感動好想哭，謝謝善良的台灣人」。

做球版蔡英文、賴清德皆知 館長坦白「被欠債險跑路」：還有人覺得勵志

網友灌爆陳之漢的臉書，表示：「第一次看到做球版還這麼冠冕堂皇的」、「做職棒簽賭還這麼大聲，台灣棒球就是被簽賭搞爛了兩次」、「當年職棒不就是因為簽賭案，球迷失望透頂嗎？大家是遺忘，還是不敢想起來」。

2速食龍頭夾擊…摩斯為何屹立不搖？老饕分析優勢：1品項上架就搶完

連鎖速食品牌百花齊放，每家都有各自的招牌品項及行銷策略。近日一位網友發文提問，好奇為何在麥當勞、肯德基兩大速食龍頭的夾擊下，摩斯漢堡依然能屹立不搖...

中華隊奪冠！日本老闆要「漲5元」客人想衝去買 他急澄清…網一看爆笑

中華隊在世界棒球12強賽奪冠，不少店家推出優惠方案慶祝，吸引民眾購買。

神隊友新高度！陳傑憲邊哭邊找老婆 女律師：你要被我纏上了

世界棒球12強賽中華隊以4：0完封日本奪冠，為台灣拿下國際一級賽事第一座世界冠軍，「台灣隊長」陳傑憲表現優異，一人包辦MVP、打擊王、最佳外野手、最佳防守球員4項大獎，頒獎典禮後滿場找老婆的畫面更讓人印象深刻，網友狂讚深情好男人，連律師李怡貞也淪陷，直呼「真的會被他迷暈」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。