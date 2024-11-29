行李箱託運被貼紅色貼紙要當心 內行人曝原因：千萬別撕

出國時行李箱一定是必備物品，但要特別注意是否被貼了紅色貼紙，因為這代表所採購的菸酒商品可能達到上限，或是藏有違禁品，才有可能會被貼紅色貼紙，海關人員就會要求開箱檢查。曾有網友從日本回台灣就遇到這種情況，甚至還動用3個人檢查，所幸最後順利放行，這也讓他好奇被貼紅貼紙是什麼意思？

這名網友曾在PTT發文表示，自己從日本那霸機場飛回高雄小港，出海關時被攔下要求檢查託運行李，原以為只是一般抽查，當時還動用3名海關人員鉅細靡遺地檢查，對方先口頭詢問是否攜帶免稅菸酒、電子菸補充液等物，所幸自己只是在日本買了幾罐健康食品和藥品，還有一些餅乾等等，最後才順利放行。

事後他發現自己的行李箱上被貼了紅色貼紙，而且行李貼條也有，於是上網Google查詢貼紙的意思，才知道可能是被列為補稅名單，但原PO還是想問「行李箱被貼紅貼紙是什麼意思？」

有內行人就解釋真正原因，「行李進關時會先用x光機掃一次，要翻的就會做記號，所以記號是他們要抓的重點，而且他貼兩個地方就不讓你輕易就把它撕掉，這貼紙會很不好撕下，當然同樣的也會用這方法抓肉製品或是貴重品與補稅」、「被貼過，出海關也被攔下來開箱，基本上若有帶超量商品有被貼就去走申報走道」、「託運在到行李盤前就會掃過x光，菸酒買太多、有疑慮的都能看到，而且也會知道是那個行李箱，貼了只是方便辨識而已」。

雖然有網友開玩笑地說要偷偷撕掉，但有人就目睹旅客被抓包的窘境，「你撕過程中應該早被盯上了吧！沒用的，我就看過一位阿桑在撕，當場海關人員就走過來叫住，一樣開箱被查，還真丟人，海關還當場對那位阿桑說『沒帶違禁品就不要怕被別人抽查』」。

日前也有女網友在中國大陸機場看到一對情侶的行李箱有紅色貼紙，讓她驚呼被貼上後果不堪設想。事實上台灣的法規就有嚴格規定，入境旅客攜帶酒類產品限年滿18歲、菸品限年滿20歲始得攜帶。另外自用免稅數量為酒類1公升（不限瓶數）、菸品僅限於捲菸200支或雪茄25支或菸絲1磅（約0.453公斤），若超過就要向海關主動申報，攜帶超過免稅數量未向海關申報者，依菸酒管理法第45條第4項規定由海關沒入並裁處罰鍰。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康