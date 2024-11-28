小孩捷運吐整車廂…她下秒見證暖心一幕 家長們共鳴點頭：也經歷過

一名女網友在社交平台Threads上發文表示，自己近日晚上搭乘台北捷運板南線時，遇到一位小朋友突然在車廂嘔吐，嘔吐物流得滿地都是，但是附近乘客並未走避，反而紛紛遞上面紙，有人圍住嘔吐物，以避免其他乘客踩到，也有人安撫家長說，很快就會有人來清理，讓原PO直呼，「好感動好想哭，謝謝善良的台灣人」。

對此，許多網友紛紛分享，自己或孩子在通勤中嘔吐時收到的善意，「我有一次中暑了自己沒發現，也在北捷車廂內嘔吐，真的很感謝身邊的人都很善良，馬上拿面紙給我」、「北捷的乘客都很友善，幾年之前小女兒暈車嘔吐，也有很多人拿出紙巾幫助清理」、「曾經我也在板南線經歷過，帶著2個孩子結果女兒忍不住吐了，濺到旁邊的媽媽，身邊突然（有）默默遞紙巾過來的陌生人們」、「我兒之前在公車上也是突然吐，周遭的阿公阿嬤瞬間變出塑膠袋、濕紙巾、手帕、面紙等等」。

也有人曾在捷運上遇到善心人士，「我國小去淡水騎腳踏車摔車，當下有先簡單擦拭傷口，沒想到坐捷運的時候2隻腳膝蓋血流不止，身上也沒有衛生紙了，只能拿發票壓傷口，這時候旁邊的2位姊姊，輪流拿了好幾包衛生紙給我，還有一位阿姨把她剛看病完，醫生開的擦外傷的藥給我」、「有一次，我在捷運上打翻了化妝包，頓時，口紅、護唇膏、粉餅、一些雜物撒滿地，有好幾位附近的乘客，很快的幫我撿好，等我收拾好，想跟大家說謝謝時，卻發現每個人都在低頭滑手機，就像剛剛什麼事也沒發生過一樣」、「記得約3年前搭文湖線去上學時，同車廂有一個女生邊走邊放聲大哭，坐下後，她哭得滿臉都是鼻涕和眼淚，一位年輕媽媽看到後馬上拿出一整包抽取式衛生紙遞給那位女生，微笑地說道：『要不要擦一下？』她在不過度打擾對方、自己能力範圍所及下，給予關心和幫助」。

不過，有網友則搞笑表示，自己也曾在大眾交通工具嘔吐過，卻未獲得相同待遇，「怎麼跟我喝醉吐的時候完全相反，全部的人都跳開，對不起台北捷運」、「大家都好好喔……以前大學時期，因為生病在火車上暈車吐了，等想下車的時候也來不及了，那時候車上的人用洪水猛獸的眼神看著我（可能太老了，不是小孩沒有得到這樣的關愛）」。