做球版蔡英文、賴清德皆知 館長坦白「被欠債險跑路」：還有人覺得勵志

台灣隊在12強奪冠全民歡騰，「館長」陳之漢竟開直播透露自己早年曾做過「球版」地下簽賭，雖強調當時是做美國大聯盟無關台灣職棒，但仍舊引起輿論譁然，認為簽賭已涉及刑法；陳之漢還為此搬出前總統蔡英文及現任總統賴清德作為背書，認為他們來上直播時都沒罵，其他人是在黑什麼。

現年45歲的陳之漢在直播中坦言，自己約在27歲時混黑道，做過「球版」地下簽賭，但簽的不是台灣職棒，而是當時流行的美國大聯盟，還透露當時台灣職棒可操作性太強，並表示球版只做幾個月就被欠200萬元的債務差點跑路。

針對各方質疑地下簽賭為違法，陳之漢於昨(27)日在臉書回應此事，表示他早在近十年都說過這件事，認為做人不用虛偽，在那個年代很多人都玩過球版，還有人覺得他的故事很勵志，在做過球版之後已對賭博深惡痛絕。

他還舉蔡英文及賴清德來上直播時，也知道他早年做過球版，但也未罵他，都還來了，認為若是職棒元兇，中職會長蔡其昌為何要他來做直播：「中職會長請來一個綁架球員的人開直播？你再黑啊！」。

因涉嫌地下簽賭屬違法情事，民進黨籍台北市議員簡舒培和陳賢蔚，預計今(28)日上午10時至台北地方檢察署按鈴申告，認為陳之漢竟在直播自爆做過「球版」地下簽賭，已明確觸犯《刑法》第266條「賭博」、《刑法》第339條「詐欺」及《組織犯罪防制條例》。

不少網友還灌爆陳之漢的臉書，表示：「第一次看到做球版還這麼冠冕堂皇的」、「做職棒簽賭還這麼大聲，台灣棒球就是被簽賭搞爛了兩次」、「當年職棒不就是因為簽賭案，球迷失望透頂嗎？大家是遺忘，還是不敢想起來」。