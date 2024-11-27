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2速食龍頭夾擊…摩斯為何屹立不搖？老饕分析優勢：1品項上架就搶完

聯合新聞網／ 綜合報導
網友好奇摩斯漢堡有哪些優勢，能夠在兩大速食龍頭的夾擊下屹立不搖。圖／摩斯漢堡提供
網友好奇摩斯漢堡有哪些優勢，能夠在兩大速食龍頭的夾擊下屹立不搖。圖／摩斯漢堡提供

連鎖速食品牌百花齊放，每家都有各自的招牌品項及行銷策略。近日一位網友發文提問，好奇為何在麥當勞、肯德基兩大速食龍頭的夾擊下，摩斯漢堡依然能屹立不搖？對此，有內行網友推薦摩斯的熱賣品項，更有人分析其優勢，「衛生、乾淨，日式風格文青有型」、「有現做服務」。

原PO在PTT發文提問，麥當勞的漢堡、薯條好吃，肯德基則有炸雞、蛋撻等熱門產品，摩斯漢堡在這些品項中的表現沒有二者突出，聯名活動人氣也沒有他們來得大。他好奇，為何摩斯漢堡在兩大速食龍頭的夾擊下，依然能屹立不搖呢？

對此，有老饕推薦摩斯的必吃品項，「紅茶+ 米漢堡」、「番茄牛肉堡」、「摩斯早餐每季都有季節限定，好吃」、「辣熱狗」、「連鎖漢堡店裡，我覺得海鮮比較穩的就摩斯，尤其炸蝦」，更有網友表示摩斯的沙拉非常熱銷，「它的沙拉還蠻多人搶的，一出來就空」

也有人分析摩斯的優勢，「摩斯定位不同，米漢堡包的是真的炒肉」、「食物是燙的，沒吃過冷薯條冷雞塊，還有那種現做服務」、「有提供素食的餐點」、「母企業東元，為什麼會倒」、「摩斯商開部門很讚，很多新產品都好好吃」。

有網友則認為，其商品價格雖高於其他品牌，但與一般早餐店相比，CP值更高，「外面早餐店價格已經追上摩斯了」、「真的不算貴了，最近莫名開一堆文青早午餐店，可能租金貴反映在上面？至少摩斯老牌穩定」、「你知道目前一般早餐店，隨便漢堡加飲料都要80上下了嗎？ 一樣價位選摩斯剛好」。

品牌 摩斯漢堡 早餐店 美食 速食

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