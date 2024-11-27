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中華隊奪冠！日本老闆要「漲5元」客人想衝去買 他急澄清…網一看爆笑

聯合新聞網／ 綜合報導
一名飯糰店老闆是日本人，看到比賽結果後開玩笑表示，「飯糰加5元」，不少網友一看到要漲價馬上要衝去買，老闆也緊急回應澄清，引起熱烈討論。示意圖／ingimage
一名飯糰店老闆是日本人，看到比賽結果後開玩笑表示，「飯糰加5元」，不少網友一看到要漲價馬上要衝去買，老闆也緊急回應澄清，引起熱烈討論。示意圖／ingimage

中華隊世界棒球12強賽奪冠，不少店家推出優惠方案慶祝，吸引民眾購買。一名飯糰店老闆因為是日本人，看到比賽結果後開玩笑表示，「飯糰加5元」，不少網友一看到要漲價馬上要衝去買，老闆也緊急回應，「沒漲價、沒縮小」。

世界棒球12強賽日本最後以4:0輸給中華隊，有網友在Threads發現一名飯糰店老闆在粉專「日式飯糰 穗之蔵政大店/拉麵 浪漫亭」留言，「因為日本隊輸了，明天飯糰加5元」，不少網友看到漲價消息後要衝去買，「今天下班就去買，等等我」、「聽說有漲價？我馬上來買！！」，老闆看到後趕緊回應，「開玩笑而已，沒漲價、沒縮小」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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老闆後來在Threads上公告，「恭喜！台灣隊！雖然日本隊輪（輸）了…但是不漲價、不縮小！」，剛貼文就發現自己寫錯字，「算了沒關係，看得懂就好」加上生動的表情符號，引起網友熱烈討論。

由 @isabellathatgirll 發佈
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網友紛紛表示，「超級好笑，這個日本人很台，畢竟台灣人都說：沒差吧，看得懂就好」、「跟老闆講，請找我一元，我們只贏4分⋯」、「可以提議老闆出一款，因為日本輸了，所以賣很貴的飯糰，一種反向操作」、「老闆好可愛」、「你們日本老闆怎麼可以這樣亂賺台灣人的錢呢？那個老闆，我要買十個飯糰」、「好好笑，給你給你，我們還是台日友好」、「要跟他說日本27連勝…那要扣多少呢」。

世界棒球12強 中華隊 日本 漲價 飯糰

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