神隊友新高度！陳傑憲邊哭邊找老婆 女律師：你要被我纏上了

世界棒球12強賽中華隊以4：0完封日本奪冠，為台灣拿下國際一級賽事第一座世界冠軍，「台灣隊長」陳傑憲表現優異，一人包辦MVP、打擊王、最佳外野手、最佳防守球員4項大獎，頒獎典禮後滿場找老婆的畫面更讓人印象深刻，網友狂讚深情好男人，連律師李怡貞也淪陷，直呼「真的會被他迷暈」。

律師李怡貞25日在臉書發文分享中華隊慶功宴照片，圖中見到陳傑憲抱著沉睡的兒子，靜靜地坐在沙發上滑著手機。李怡貞寫道，「這個一邊哭一邊找老婆的MVP，昨天晚上慶功宴還自己在顧小孩啦，我真的會暈倒」，訝異在這種歡慶的場合，陳傑憲竟不像多數男人到處交際，把老婆孩子丟在一邊，卻是靜靜的抱著孩子刷手機，而且臉上完全沒有不耐。

「地表最帥男人竟然在台灣」，李怡貞還懊惱表示，「有這麼帥的男人，我過去這3天一直在處理一些超醜噁男幹嘛啦」，還勸世說：「這個世界真的有很多很美好的事，大家真的要離婚的趕快離婚，尋找自己的陳傑憲卡贏，人生太短」，直呼「我真的會被他迷暈」、「陳傑憲，你要被我糾纏上了」。

貼文曝光，網友紛紛留言，「看到他瘋狂找老婆～好甜呀」、「挑老公的模板來了」、「他開創了神隊友的新高度」、「台灣現在到處都是陳太太，怎麼辦？」、「瞬間成為99.99%已婚男人的公敵」、「要是男生都像這樣，台灣結婚率跟生育率都會大幅提升吧」、「衞福部少子化辧公室應該找他代言」。