快訊

12強賽／接機「黃巾之亂」之亂！采盟免稅店蹭C位合照把中華隊變配角 網嗆抵制

PEETA葛格前妻偷竊錢包 Alisa深夜發長文道歉「暫停所有工作」

開箱ROG Phone 9 Pro！LED炫砲又低調「I人不害羞」

相約再戰！中華隊奪12強冠軍 日本球迷激動喊「明年見」：我們要復仇

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊年輕選手團隊寫下奇蹟之旅，以12強最年輕球隊奪下2024年世界棒球12強賽冠軍，隊員們在東京巨蛋場上興奮慶祝。聯合報特派記者／許正宏 東京攝影
中華隊年輕選手團隊寫下奇蹟之旅，以12強最年輕球隊奪下2024年世界棒球12強賽冠軍，隊員們在東京巨蛋場上興奮慶祝。聯合報特派記者／許正宏 東京攝影

中華隊在世界12強棒球賽奪冠，中斷日本27連勝之路，也寫下多項歷史紀錄。網紅壹比零Rio 24日當晚也在東京巨蛋觀賽，賽後前排一位熱情的日本球迷立刻轉頭約定「復仇戰」，希望中華隊能通過明年經典賽資格賽，再來一場台日大戰，讓他感動直呼「這什麼熱血動漫對話」。

12強棒球賽冠軍戰24日在東京巨蛋登場，不少台灣球迷熱血赴日，高唱「台灣尚勇」把東京巨蛋喊成主場，中華隊健兒也不負眾望，5局上2支全壘打轟出4分，接著一路壓制日本隊攻勢，令他們0分吞敗，中斷日本連勝之路，抱回隊史首座世界冠軍。

網紅壹比零Rio昨（25日）在Threads上分享賽後與現場日本球迷的對話，他表示，對方坐在前排，非常熱血的喊完整場，賽後情緒仍相當激動，用手機翻譯APP對他說「因為想復仇，所以請贏得WBC（經典賽）預選賽。明年在這裡再見吧！」，簡直像熱血動漫內會出現的對話，「台日野球少年的約定」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

網友們也被這股熱血感動，紛紛留言「太熱血的約定了吧！日本真的是可敬的對手，甚至他們的球迷素質都讚爆」、「這才是運動精神，堂堂正正的挑戰，輸了也不氣餒，贏了就開開心心的慶祝 」、「🇯🇵：在輸給我之前，請你一直贏下去」、「有人發現他講話聲音在顫抖嗎？邊哽咽邊祝福對手，約定來年再戰，什麼風度可以做到這種程度」、「王道運動番之間的宿敵競爭真實存在」、「根本copy湘北對海南、排球少年垃圾場之戰的熱血戲碼!、「他手機轉過來的時候我都能聽到熱血動漫的BGM了，可能在講話時還有OP響起以及聲優名字的字幕飄過」。

也有人笑說若是約定經典賽，去年為日本抱回第3座經典賽冠軍的大谷翔平就可以出場了，「我們直接開啟隱藏關卡挑戰資格，最終Boss已祝賀」、「因為他們要派大谷翔平來處理我們了」、「大谷：你剛剛……攻擊我的村莊……？」、「我想去看大谷對決台灣」、「希望WBC時我們的球員狀態也可以調整到最佳狀態，不要辜負大家和對手（日本）的期待～」

台灣在上屆經典賽分組墊底，因此2026年經典賽必須從資格賽打起，與西班牙、南非、尼加拉瓜爭奪預賽資格，目前已排定資格賽2025年2月21日至25日在台灣大巨蛋舉行，獲勝2隊可晉級，而預賽部分則在日本東京、波多黎各聖胡安、美國休士頓、美國邁阿密舉行。

Threads 世界棒球12強 大巨蛋 大谷翔平 網紅

相關新聞

相約再戰！中華隊奪12強冠軍 日本球迷激動喊「明年見」：我們要復仇

中華隊在世界12強棒球賽奪冠，中斷日本27連勝之路，也寫下多項歷史紀錄。網紅壹比零Rio 24日當晚也在東京巨蛋觀賽，賽後前排一位熱情的日本球迷立刻轉頭約定「復仇戰」，希望中華隊能通過明年經典賽資格賽

他苦惱「千元交換禮物要送什麼？」 網推1物：超實用

聖誕節將近，許多公司也開始舉辦「交換禮物活動」，日前有位網友在PTT女板發文表示「價值1000元台幣，要跟辦公室20-30歲女生交換禮物，哪個商品接受度最高？」對此，多數人推薦「禮券最實用！」

酸民1句「中華隊贏只是運氣好」惹怒眾人 網吐槽：你是輸多少？

世界12強棒球賽冠軍戰中華隊表現精彩，終場以4:0完封日本，優異表現讓許多球迷極度讚賞。不過今（25）日有網友認為昨天中華隊贏球只是運氣好，對此，有許多人回嗆，「什麼心態啊？怎麼不自己上場打？」

少女遇月事…除毛師提供衛生棉條 母親急阻「她還是高中生」

生理期是多數女性人生必須面對的私密課題，要使用衛生棉還是衛生棉條等生理用品可依每位女性需要與喜好做抉擇。不過「衛生棉條」常因使用方式屬於「侵入式」而被叫保守的人淘汰甚至是抵制。

載具明細內突出現「保險套」 網友留言集氣：祝你們都中大獎

許多情侶交往時會把載具存入對方的手機中，方便替自己累積多餘的發票，有網友與男友分手後，對方卻將購買保險套的發票存入她的載具，讓她無奈發文，網友看到後紛紛祝她中大獎「氣死他！」

人妻出差一周 老公偷飛日本看棒球…她傻眼：是多怕我反對？

2024年世界12強棒球賽冠軍戰，於台北時間24日晚間6時在東京巨蛋登場，中華隊將再次踢館日本，這是本屆賽事台日第3度交手。有人妻抱怨，老公瘋棒球，甚至趁她出差期間飛到日本看棒球，讓她傻眼表示「事先說很難嗎？是多怕我會反對啦！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。