相約再戰！中華隊奪12強冠軍 日本球迷激動喊「明年見」：我們要復仇

中華隊在世界12強棒球賽奪冠，中斷日本27連勝之路，也寫下多項歷史紀錄。網紅壹比零Rio 24日當晚也在東京巨蛋觀賽，賽後前排一位熱情的日本球迷立刻轉頭約定「復仇戰」，希望中華隊能通過明年經典賽資格賽，再來一場台日大戰，讓他感動直呼「這什麼熱血動漫對話」。

12強棒球賽冠軍戰24日在東京巨蛋登場，不少台灣球迷熱血赴日，高唱「台灣尚勇」把東京巨蛋喊成主場，中華隊健兒也不負眾望，5局上2支全壘打轟出4分，接著一路壓制日本隊攻勢，令他們0分吞敗，中斷日本連勝之路，抱回隊史首座世界冠軍。

網紅壹比零Rio昨（25日）在Threads上分享賽後與現場日本球迷的對話，他表示，對方坐在前排，非常熱血的喊完整場，賽後情緒仍相當激動，用手機翻譯APP對他說「因為想復仇，所以請贏得WBC（經典賽）預選賽。明年在這裡再見吧！」，簡直像熱血動漫內會出現的對話，「台日野球少年的約定」。

網友們也被這股熱血感動，紛紛留言「太熱血的約定了吧！日本真的是可敬的對手，甚至他們的球迷素質都讚爆」、「這才是運動精神，堂堂正正的挑戰，輸了也不氣餒，贏了就開開心心的慶祝 」、「🇯🇵：在輸給我之前，請你一直贏下去」、「有人發現他講話聲音在顫抖嗎？邊哽咽邊祝福對手，約定來年再戰，什麼風度可以做到這種程度」、「王道運動番之間的宿敵競爭真實存在」、「根本copy湘北對海南、排球少年垃圾場之戰的熱血戲碼!、「他手機轉過來的時候我都能聽到熱血動漫的BGM了，可能在講話時還有OP響起以及聲優名字的字幕飄過」。

也有人笑說若是約定經典賽，去年為日本抱回第3座經典賽冠軍的大谷翔平就可以出場了，「我們直接開啟隱藏關卡挑戰資格，最終Boss已祝賀」、「因為他們要派大谷翔平來處理我們了」、「大谷：你剛剛……攻擊我的村莊……？」、「我想去看大谷對決台灣」、「希望WBC時我們的球員狀態也可以調整到最佳狀態，不要辜負大家和對手（日本）的期待～」

台灣在上屆經典賽分組墊底，因此2026年經典賽必須從資格賽打起，與西班牙、南非、尼加拉瓜爭奪預賽資格，目前已排定資格賽2025年2月21日至25日在台灣大巨蛋舉行，獲勝2隊可晉級，而預賽部分則在日本東京、波多黎各聖胡安、美國休士頓、美國邁阿密舉行。