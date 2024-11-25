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他苦惱「千元交換禮物要送什麼？」 網推1物：超實用

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友苦惱「公司的交換禮物」要送什麼？許多人認為「禮券最實用」。圖片來源／ingimage
一名網友苦惱「公司的交換禮物」要送什麼？許多人認為「禮券最實用」。圖片來源／ingimage

聖誕節將近，許多公司也開始舉辦「交換禮物活動」，日前有位網友在PTT女板發文表示，「價值1000元台幣，要跟辦公室20-30歲女生交換禮物，哪個商品接受度最高？」對此，多數人推薦「禮券最實用！」

一名網友在PTT發文表示，他們公司舉辦交換禮物，禮物價值設定1000元，因為公司都是20-30歲女生，他實在沒有想法，於是列了5樣禮物，分別是氣泡水機、6L迷你冰箱(車用/110V)、音樂拳擊機、轉印指甲彩繪組、感應垃圾桶，原PO好奇「這些產品哪個接受度最高？或是有更好的選擇，也可以請大家推薦一下，謝謝」。

文章曝光後，許多網友認為清單裡的氣泡水機不錯，但也有人建議清單外的產品，「護手霜」、「擴香機+精油」、「敢不敢買一千塊的衛生紙」、「小音響或電熱毯」、「電暖器」、「粉紅氣泡香檳」、「一些吃的，甚至甜點都好」、「護手霜吧，或者送些外表好看的東西，比如說預定網美甜點」，還有網友直言「禮券」最好用，「1000塊郵政禮券吧，相當於帶現金」、「我覺得最好就是禮券」、「全聯1000元禮券」。

另外也有網友吐槽，「交換禮物價格不高，不要選你清單這種非純粹消耗品的東西，這種小冰箱、氣泡水機很煩，賣很難賣，轉送也很難送出去」、「5個禮物都是會佔位、生灰塵，收到就想要丟掉的東西」、「20歲女生會洗好拳擊機跟垃圾桶嗎？買那種你自己也會想要收到的」。

交換禮物 禮券 聖誕節

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