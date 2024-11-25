酸民1句「中華隊贏只是運氣好」惹怒眾人 網吐槽：你是輸多少？

世界12強棒球賽冠軍戰中華隊表現精彩，終場以4:0完封日本，優異表現讓許多球迷極度讚賞。不過今（25）日有網友認為昨天中華隊贏球只是運氣好，對此，有許多人回嗆，「什麼心態啊？怎麼不自己上場打？」

一名網友在臉書社團「匿名3公社」發文表示，「坦白說：昨天的最後再見雙殺，不就中華隊運氣好到靠杯而已嗎？」文章曝光後，引來90多則留言。

有許多網友不認同此說法，直言「所有比賽都有運氣的成分，不是嗎？有什麼好靠北的？」、「老實說你到底輸多少啊？」、「中華隊不像你，只會靠北」、「派你去打一定打到輸，運氣也是一種實力啊，沒運氣，球打得再好也沒用」、「你是不是押身家啊？不然這麼生氣幹嘛？」、「你上去打，搞不好還打不到這成績耶」、「坦白說，你到現在還是在靠北而已」。

中華隊在2024世界12強棒球賽奪得冠軍，也是台灣首度拿下3大國際賽（奧運、12強和經典賽）中的第一座冠軍獎盃，球員們將於明（26）日下午3時20分舉行「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行，遊行隊伍會從凱道公園路口出發，經過襄陽路，轉進館前路「英雄谷」，現場施放勝利紙花向台灣英雄致敬，再左轉忠孝西路一段南側、左轉重慶南路一段，最後抵達總統府。