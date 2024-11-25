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少女遇月事…除毛師提供衛生棉條 母親急阻「她還是高中生」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友拿衛生棉條給女高中生客人，遭對方母親拒絕。 示意圖／ingimage
一名網友拿衛生棉條給女高中生客人，遭對方母親拒絕。 示意圖／ingimage

生理期是多數女性人生必須面對的私密課題，生理用品要使用衛生棉還是衛生棉條等產品，可依每位女性需求與喜好做抉擇。不過「衛生棉條」由於使用方式屬於「侵入式」，常被保守人士拒用。

一名女網友在Threads發文分享一對母女的故事。原PO的職業是除毛師，近日遇到一位母親帶著高一的女兒來進行除毛，妹妹當時生理期來沒有告知母親，依據情況，原PO當下提供衛生棉條給妹妹使用，卻被一旁的母親拒絕，母親激動表示「她還是高中生！」，這讓很早就開始使用衛生棉條的原PO忍不住思考，自己是不是太早熟。

貼文下方許多衛生棉條愛好者紛紛留言，「一開始不會用的時候搞很久，多幾次就沒感覺了而且超方便，上體育課就不用擔心會弄到褲子」、「棉條超好用欸！我從國中就開始用，那時候班上同學幾乎一半都有用，她們都說很好用」、「我身邊很多沒有性經驗的女生朋友也在用棉條，也是一致好評」、「正確使用棉條不會導致處女膜破裂，用導管式的基本沒什麼感覺」、「棉條是用了就回不去的好東西啊」、「我12歲就開始用了，月經無感還不濕悶有夠爽」。

不過也有網友緩頰，「我覺得可能是另一個層面，女兒可能甚至沒有好好探索過自己的身體，突然給她一個棉條一定不知所措吧」、「可能那位媽媽是真的觀念保守，或者跟留言區很多人一樣以為棉條是要有性行為過後才能使用」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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生理期 衛生棉條

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