載具明細內突出現「保險套」 網友留言集氣：祝你們都中大獎

許多情侶交往時會把載具存入對方的手機中，方便替自己累積多餘的發票。有一名女網友與男友分手後，對方卻將購買保險套的發票存入她的載具，讓她無奈發文，網友看到後紛紛祝她中大獎「氣死他！」

原PO在Dcard上以「前男友買東西刷到我的載具」為題發文，表示先前有將自己的載具存在男友手機，分手後已有好一陣子沒有聯繫，近期卻突然收到一張購買「保險套」的發票，於是發文回應「好啦，知道你有新對象了啦！感謝您幫我存發票喔，有中五百會記得通知您的」。

許多網友看到後覺得無言，認為對方心機很重，「明顯就是故意存給妳看的」、「如果剛好妳有對象，可能是想要讓妳現任看到這發票」；也有人提醒，「到時候被妳男友看到妳買這個東西，可能很難解釋喔」。對此她回應，消費地點與自己有一段距離，當初收到時已先告知男友，不用擔心會造成誤會。

另一派網友則開始替原PO集氣，希望這張發票能夠「中大獎」，「最好中壹仟萬，氣死他」、「說不定妳中獎，他也中獎（過十個月開始出現尿布、奶粉、嬰兒車的發票）」、「先把這篇收藏起來，開獎的時候再回來看，哈哈哈」。