快訊

12強棒球賽／今晚中日大戰 全民沸騰各地直播應援時間、地點看過來！

教育零拒絕／升小一心慌 3步驟讓特殊兒童幼小轉銜順利

爸爸「在地下室遭偷襲」爆肢體衝突 薔薔急找警察救援畫面曝光

人妻出差一周 老公偷飛日本看棒球…她傻眼：是多怕我反對？

聯合新聞網／ 綜合報導
12強賽中華隊表現優異，讓不少球迷寧願花大錢飛往日本加油應援。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
12強賽中華隊表現優異，讓不少球迷寧願花大錢飛往日本加油應援。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影

2024年世界12強棒球賽冠軍戰，於台北時間24日晚間6時在東京巨蛋登場，中華隊將再次踢館日本，這是本屆賽事台日第3度交手。有人妻抱怨，老公瘋棒球，甚至趁她出差期間飛到日本看棒球，讓她傻眼表示「事先說很難嗎？是多怕我會反對啦！」

一名女網友爆料公社發文表示，老公近日非常瘋棒球賽，想不到自己出差一星期回家以後，才發現老公跟著朋友飛到日本看棒球應援，而且老公直到落地日本才告知她，讓原PO無奈表示，「老公飛出國了，重點是保姆、朋友、公婆、連我娘家爸媽都知道，只有我不知道，是多怕我會反對啦！」

有網友認為男方不事先告知，通常問題多在太太身上，「所以如果事先講，妳會支持嗎？」、「很多太太都不知道，到底無形的壓力有多大」、「所以妳就是會反對啊不是嗎？平常反對過多少次、多少東西，怎不先想一下？」、「通常男生會如此嚴重的先斬後奏，有非常非常大的可能性是因為女生幾乎99%以上，總是會打槍男生提出的總總要求」、「就妳不知道，可見妳平常都潑冷水，要不然就是不想帶妳去，因為他們的目標是棒球，妳的目標可能是買買買拍拍拍」、「這老婆平常是多反對老公的事情，很可悲欸」、「先斬後奏的可能，表示妳平常他要幹嘛妳總是反對，趁妳不在偷溜」。

其他人妻則透露，「妳不孤獨，我老公是買完機票，訂完飯店才說」、「我老公已經去日本2天了，老闆同事一拖拉庫都去，公司直接放給闆娘顧」、「如果我老公這麼狂，我也是會贊成他的」、「我要買門票給我老公去日本看棒球，他說不要」、「我會支持老公耶，同樣地我也希望我想衝的時候，老公不要一開口就潑冷水，事後再怎麼讓我出去，感覺就是變樣了」。

世界棒球12強 日本 棒球 爆料公社

延伸閱讀

男友進來一半卡住…她求救「愛愛過程好煎熬」 網友熱心給建議

2024年代表詞是啥？網友一面倒「2字擇1」諷：立意良善

好市多上架三明治新口味！婆媽回購大讚：激似麥當勞「這款熱銷商品」

比新注音好用…年輕人為何不用倉頡、嘸蝦米輸入法？網點出關鍵真相

相關新聞

人妻出差一周 老公偷飛日本看棒球…她傻眼：是多怕我反對？

2024年世界12強棒球賽冠軍戰，於台北時間24日晚間6時在東京巨蛋登場，中華隊將再次踢館日本，這是本屆賽事台日第3度交手。有人妻抱怨，老公瘋棒球，甚至趁她出差期間飛到日本看棒球，讓她傻眼表示「事先說很難嗎？是多怕我會反對啦！」

2024年代表詞是啥？網友一面倒「2字擇1」諷：立意良善

2024即將進入尾聲，一名網友好奇2024年的代表詞應該怎麼選？恰好近期發生公務員輕生案，許多網友一致選了「霸」或「凌」，代表詞語則是「立意良善」。

總因眼睛太小被誤會是睡著？ 日整骨師分享整形級「大眼按摩操」

有些人天生擁有一雙「小眼睛」，雖然可愛、具有獨特魅力，卻也容易因此造成不必要的誤會與困擾。有網友就分享自己因為眼睛太小，而被母親誤以為是睡著了，無奈的發文引起許多人產生共鳴。

他見路人戴手錶錶面朝掌心「為何這樣戴？」 過來人曝慘痛經驗

現在科技發達，許多人都會用手機看時間，但是習慣戴手錶的人還是不少。一名網友發文表示，他看到有人戴手錶的方式是錶面朝著掌心，讓他好奇為何要這樣戴？有過來人以自己經驗解釋，主要是怕撞破錶面才這樣戴。

日本7-11必買伴手禮竟是「雨傘」 網友激推：北部上班族必備

冬天即將到來，東北季風的吹拂使北台灣幾乎每一天都在下雨，雨傘成了必不可少的配備。有網友就分享自己在日本買的一把雨傘，不僅輕便好收納，還有極具特色的吸水布套，讓網友又驚又喜，迫不及待前往日本「囤貨」。 

知道太多很痛苦「沒網路時代比較好？」 網搖頭：治安更黑暗

科技不斷持續進步，3C、網路已成為現代人生活中不可或缺的物品。有網友認為現在網路資訊太過發達，知道太多反而更痛苦，也讓他好奇想問大家是否會懷念沒網路的時代，貼文也引起不少討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。