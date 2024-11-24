人妻出差一周 老公偷飛日本看棒球…她傻眼：是多怕我反對？

2024年世界12強棒球賽冠軍戰，於台北時間24日晚間6時在東京巨蛋登場，中華隊將再次踢館日本，這是本屆賽事台日第3度交手。有人妻抱怨，老公瘋棒球，甚至趁她出差期間飛到日本看棒球，讓她傻眼表示「事先說很難嗎？是多怕我會反對啦！」

一名女網友在爆料公社發文表示，老公近日非常瘋棒球賽，想不到自己出差一星期回家以後，才發現老公跟著朋友飛到日本看棒球應援，而且老公直到落地日本才告知她，讓原PO無奈表示，「老公飛出國了，重點是保姆、朋友、公婆、連我娘家爸媽都知道，只有我不知道，是多怕我會反對啦！」

有網友認為男方不事先告知，通常問題多在太太身上，「所以如果事先講，妳會支持嗎？」、「很多太太都不知道，到底無形的壓力有多大」、「所以妳就是會反對啊不是嗎？平常反對過多少次、多少東西，怎不先想一下？」、「通常男生會如此嚴重的先斬後奏，有非常非常大的可能性是因為女生幾乎99%以上，總是會打槍男生提出的總總要求」、「就妳不知道，可見妳平常都潑冷水，要不然就是不想帶妳去，因為他們的目標是棒球，妳的目標可能是買買買拍拍拍」、「這老婆平常是多反對老公的事情，很可悲欸」、「先斬後奏的可能，表示妳平常他要幹嘛妳總是反對，趁妳不在偷溜」。

其他人妻則透露，「妳不孤獨，我老公是買完機票，訂完飯店才說」、「我老公已經去日本2天了，老闆同事一拖拉庫都去，公司直接放給闆娘顧」、「如果我老公這麼狂，我也是會贊成他的」、「我要買門票給我老公去日本看棒球，他說不要」、「我會支持老公耶，同樣地我也希望我想衝的時候，老公不要一開口就潑冷水，事後再怎麼讓我出去，感覺就是變樣了」。