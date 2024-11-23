2024年代表詞是啥？網友一面倒「2字擇1」諷：立意良善

冬天即將到來，東北季風的吹拂使北台灣幾乎每一天都在下雨，雨傘成了必不可少的配備。有網友就分享自己在日本買的一把雨傘，不僅輕便好收納，還有極具特色的吸水布套，讓網友又驚又喜，迫不及待前往日本「囤貨」。

2024-11-22 16:48