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2024年代表詞是啥？網友一面倒「2字擇1」諷：立意良善
2024即將進入尾聲，一名網友好奇2024年的代表詞應該怎麼選？恰好近期發生公務員輕生案，許多網友一致選了「霸」或「凌」，代表詞語則是「立意良善」。
這名網友在PTT以「今年2024代表詞要選什麼？」為題，指出即將歲末年終，回顧2024一整年，發生了不少事件，好奇發問「如果要選一個代表詞，你的代表詞會是什麼呢？」。
貼文一出後，不少網友都表示「今年不可能有人贏得過霸凌吧」、「霸凌2個字你自己選1個就好，不會有其他字贏的了」、「問就是霸」、「當然是霸啊」、「霸道官員霸凌員工、霸道法官霸凌憲法、霸道檢調霸凌押人」、「霸不錯」。
此外，也有不少網友直言2024代表詞語是「立意良善」，紛紛回應「當然是立意良善，從沒想過這句話可以用在霸凌上，嘻嘻」、「立意良善沒中選一定都是黑箱」、「你在這個時間點問這題，立意良善很可疑啦」、「立意良善絕對是2024金句」。
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