總因眼睛太小被誤會是睡著？ 日整骨師分享整形級「大眼按摩操」

有些人天生擁有一雙「小眼睛」，雖然可愛、具有獨特魅力，卻也容易因此造成不必要的誤會與困擾。有網友就分享自己因為眼睛太小，而被母親誤以為是睡著了，無奈的發文引起許多人產生共鳴。

一名網友在Threads上發文，表示自己小時候就曾因為眼睛小，被老師誤會上課時偷打瞌睡，而昨晚他躺在沙發上看電視，母親卻走進房間把電視關掉，還幫他蓋上了棉被，讓原PO感到很無奈：「害得我都不好意思出聲了。」

貼文曝光不到一天便吸引3萬多人按讚，許多網友對此產生共鳴，紛紛留言自己的親身經歷，「國中被物理老師以為我上課在睡覺，直接拿書K我的頭，我說我沒睡覺！他還以為我在狡辯（我是真的很無奈又委屈）」。

也有人時常看到身邊的朋友被他人誤會，「我國小同學有一個人也是眼睛很小，老師曾經認真的對他講過：走路的時候眼睛要打開！不然很危險！（以為他在玩閉眼走路⋯）」、「我老公轉帳時用Face ID辨識，一直被提示請睜開眼睛，他眼睛已經睜很大了！」

針對眼睛小的問題，日本知名整骨師うちやま先生曾在Youtube頻道分享「大眼按摩操」，號稱每天只要花上5分鐘，堅持做2個禮拜就能達到如同整形般的改善效果。

1.利用三根手指按摩太陽穴

2.抬起眉毛後端（拉伸眼圈肌肉）

3.按摩眉骨上方、髮際線

4.用食指、大拇指將眼角撐開

5.用大拇指抬起眉頭