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他見路人戴手錶錶面朝掌心「為何這樣戴？」 過來人曝慘痛經驗

聯合新聞網／ 綜合報導
即使現代人都會用手機看時間，但仍然有不少人習慣戴錶。 示意圖／ingimage
即使現代人都會用手機看時間，但仍然有不少人習慣戴錶。 示意圖／ingimage

現在科技發達，許多人都會用手機看時間，但是習慣戴手錶的人還是不少。一名網友發文表示，他看到有人戴手錶的方式是錶面朝著掌心，讓他好奇為何要這樣戴？有過來人以自己經驗解釋，主要是怕撞破錶面才這樣戴。

原PO在PTT以「手錶錶面戴掌心那面」為題發文，他說日前在路上看到有人戴手錶的方式是讓錶面朝掌心，錶帶則在手背上，和一般人錶面在手背上剛好相反，讓他非常好奇想問大家「第一次看到，為什麼會這樣戴啊？」

貼文引起熱議，不少人留言猜測原因，「戴在手背方向，但如果錶帶比較鬆時可能滑到掌心方向」、「1.女生轉手腕看手錶的動作比較優雅、2.手撐在椅面或桌面的時候，錶面不會卡到手，不然會痛，以上兩點主要是我自己多年來習慣往內戴的原因」、「覺得戴外面要看錶還要多一個轉手的動作，但戴內面只要把手舉起來就可以了（有時甚至不用舉手）」。

更多人解釋錶面朝掌心比較不會弄破損壞，「可能是怕撞到錶面」、「比較不會撞破吧，我基本上戴過幾個月，每次都弄破錶面，後來手腕過敏就乾脆不戴了」、「怕撞到錶面+1，我有個比較貴的錶，錶面的邊角有次就不小心撞到缺一角，超心疼」、「認真回，撞破三個錶面之後就把錶面戴在手掌心的方向，就沒有再撞破，用電腦的時候會習慣摘下來，所以不會卡到」。

手錶

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