日本7-11必買伴手禮竟是「雨傘」 網友激推：北部上班族必備

冬天即將到來，東北季風的吹拂使北台灣幾乎每一天都在下雨，雨傘成了必不可少的配備。有網友就分享自己在日本買的一把雨傘，不僅輕便好收納，還有極具特色的吸水布套，讓網友又驚又喜，迫不及待前往日本「囤貨」。

一名網友在Threads上推薦大家，若到日本旅遊，一定要入手一支7－11販售的「輕量自動開閉折疊傘」，不僅輕便好收納之外，還有附贈極具特色的吸水布套，讓雨傘速乾、不隨意落下水滴，一支雨傘甚至只重230克，CP值非常高。

貼文曝光後，許多曾使用過這把傘的網友都表示很推薦，「這把傘真的讚爆！吸水布真的是諾貝爾獎發明」、「新竹強風或是山上的大風，我覺得沒辦法，但大樓之間的穿堂風角度對基本不會開花」、「真的很好用，有一把已經用6年」。

也有人極力推薦到笑稱是「用生命來保證」，表示這把雨傘榮獲他的人生好物前三名，超輕的自動傘抖一下水就少一半，傘套又是毛巾吸水布，「本人親測一走進捷運口把傘收好，直接丟包裡絕對不會濕！北部的學生、上班族必備！」

有網友留言提醒使用自動傘時，不要用肚子來收納雨傘，很容易傷害身體導致「黃體破裂」，而原PO也回應道，「它（這把傘）不需用肚子收傘！它不會殺人！就是你左手跟右手輕推即可的那種自動傘！」