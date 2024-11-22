知道太多很痛苦「沒網路時代比較好？」 網搖頭：治安更黑暗

科技不斷持續進步，3C、網路已成為現代人生活中不可或缺的物品。有網友認為現在網路資訊太過發達，知道太多反而更痛苦，也讓他好奇想問大家是否會懷念沒網路的時代，貼文也引起不少討論。

原PO在PTT發文表示，以前社交圈就是家裡、學校、工作場所，如今網路時代訊息流通快速，像不少社會案件以前就存在了，只是沒手機、網路可以快速傳播，而且不是自己或認識的親朋好友，遇到也不可能知道。他說現在因為網路發達，大家知道太多才會越來越痛苦，因此想問大家，「有人懷念以前沒網路的時代嗎？」

貼文一出，留言區看法不一，「沒網路會少很多資訊接收，不是好事」、「我喜歡這個年代，如果年輕時就經歷網路時代就更好了」、「網路便利才是好事，可以輕鬆獲取世界大小事」、「現代資訊太多，所以不快樂，你現在知道這麼多事有比較快樂嗎？」、「現在資訊爆炸但都是假資訊，反而比當年找不到資料更慘」、「當年很多案件大家不一定知道，現在一有什麼事情大家都很能快速審視與討論法規或當事人作為。網路存在絕對是利大於弊，可以懷念但不需要想著回去」。

也有網友認為網路不發達的時代比較亂，「沒有網路的時代比較亂」、「以前治安更黑暗」、「沒有網路的時代，唯一壞處是路邊也沒有啥監視器，因為拉專線成本太貴了，所以很多小犯罪偷拐搶騙偷都破不了案」、「以前交通更爛、違建更多，資訊落差也容易被騙」。