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他抱怨吃薑母鴨沒白飯 老饕分析3原因：不然店家賺什麼？

聯合新聞網／ 綜合報導
時序進入立冬，許多國人有「冬令進補」的傳統習俗，薑母鴨、燒酒雞或是羊肉爐更是聚餐大啖美食的熱門首選。圖／資料照
時序進入立冬，許多國人有「冬令進補」的傳統習俗，薑母鴨、燒酒雞或是羊肉爐更是聚餐大啖美食的熱門首選。圖／資料照

冬天到了，不少人為了進補取暖，紛紛到薑母鴨店大快朵頤，不過有一名網友卻因為店家只有提供麵線沒有白飯，讓他直呼「不人道」，貼文也引起不少討論，有人就提出3點原因，解釋店家為何只賣麵線不賣飯。

這名網友在臉書「爆廢公社」發文表示，日前去薑母鴨店用餐，但發現店家沒有提供白飯，讓他有點失望，還開玩笑地說「吃薑母鴨沒白飯根本不人道」，最後只好跑到隔壁店家去買一大袋熱騰騰的白飯來配。

不少內行人透露原因在於麵線的利潤高，「麵線利潤高方便出餐，我也是喜歡白飯，泡飯超好吃」、「麵線利潤高太多了」、「這就是行銷手法，不賣白飯是要讓你們加料或者加麵線，麵線利潤高，起碼要吃兩份」、「白飯煮半天，一碗賣你10元，麵線青菜拉拉（隨便煮一煮的意思），一份賣你40元」、「麵線好賺啊，當然沒白飯」。

除此之外，白飯容易飽，讓人不會想點其他的料，再加上煮飯比較費時，麵線烹煮比較快速，「因為賺錢啊，配白飯吃一下就飽了，店家沒辦法賺你其它的食材費用」、「一年才賺六個月，白飯多賣一碗，配料少賣三盤」、「吃了飯，店家怎麼賺火鍋料錢？」、「你都白飯撐飽了，我還賣你什麼？」、「麵線比較方便啊！單點式的有人要我再煮就好，白飯先煮起來，沒那麼多人吃不是浪費嗎？一旦不夠要煮最少40分鐘，怎麼會有客人願意等？」、「時間成本，麵線一下就可以上桌」。

薑母鴨

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