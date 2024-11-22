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勝過泰國、香港…南韓成台灣人最愛旅遊第三名 內行人揭2因素：不意外

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO好奇為何南韓成為台灣人最愛旅遊的第三名？內行人則透露機票和醫美是主因。示意圖／Ingimage
原PO好奇為何南韓成為台灣人最愛旅遊的第三名？內行人則透露機票和醫美是主因。示意圖／Ingimage

近年來國旅因為不少問題，讓台灣人寧願多花一點錢到國外旅遊，而日本、香港、東南亞國家成為台灣人最愛去的地方。有網友看到一項統計，發現今（2024）年1到9月台灣人最常去的國家前三名是日本、中國大陸、南韓，這讓他好奇地想問，印象中南韓不好玩，為何是台灣人喜愛旅遊的國家第三名？

原PO在PTT以「原來台灣人這麼愛去韓國」為題發文，他之前看到朋友轉傳一份「國人出國目的地詳細」統計表，統計的範圍是113年1到9月累計，前十名分別是日本、中國大陸、南韓、越南、香港、泰國、美國、澳門、新加坡、馬來西亞。日本依舊是台灣人最愛造訪的國家首選，共有4,568,347人次，比例35.82%；第二名中國大陸2,052,803，比例16.10%；第三名南韓1,069,168，比例8.38%。

原PO對於日本是台灣人旅遊首選並不意外，但訝異的是南韓竟然比泰國、香港還要高，成為第三名，好奇是否是因為韓劇的效應？他說身邊去南韓玩的人很少，大部分是滑雪不然就是做醫美，真的純旅遊的人不多。

他表示自己曾在10幾年前去南韓玩，印象中不太好玩，後來常去歐洲跟中國大陸，但就是對南韓提不起興致，因此看到這份數據有點意外，這才知道還是有不少台灣人喜歡去南韓。

不少人透露近年來去南韓的人真的變多，「女性朋友說韓國好逛而且天氣涼爽，她們都是去逛街而非玩耍或觀光」、「我覺得你的世界觀太小了，我每年都去韓國吃喝、買彩妝保養，我朋友追星，我太太朋友的小孩也很瘋韓團」、「我以為韓國會更多耶」、「去韓國都比國旅好玩」、「韓國蠻好玩的啊，今年就去了兩次」。

喜歡南韓的網友認為機票、醫美便宜是主要原因，「就一句話，因為機票便宜，現在你去東亞的機票87%比去韓國貴，不信自己查」、「機票真的很便宜，坐一般航空也不貴」、「機票、醫美便宜，衣服時尚產業發達，屌打周圍各國，女孩兒天堂」、「韓國近、機票便宜，怎麼樣都比國旅還爽」、「機票便宜、醫美半價、東南亞太熱」、「追星泡咖（網美店）跟醫美，一般遊玩的很少會重複去那」、「去韓國打醫美啊，最近超夯」。

還有人認為會去南韓玩的多數是女生，「去韓國玩好像都女生」、「身邊迷妹們一年要跑好幾次韓國」、「會覺得韓國好玩的一定都是女生，身邊沒有一個男生覺得韓國好玩的，一個都沒有，因為韓國強的美妝、購物、韓劇這些都只有女生才有興趣」、「女生愛去，男生去日本」、「女生才愛去韓國吧，我男的對韓國一點興趣都沒有」。

出國旅遊 南韓 國旅 日本

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