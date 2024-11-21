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早餐店點新品「苔積Damn蛋餅」 阿姨超大聲一句他差點社死

聯合新聞網／ 綜合報導
早安美芝城推出新品「苔積Damn蛋餅」引起熱議。圖／擷自早安美芝城threads@goodmorningmacc
早安美芝城推出新品「苔積Damn蛋餅」引起熱議。圖／擷自早安美芝城threads@goodmorningmacc

台灣早餐店近日推出新口味蛋餅，打出投資不難，不靠父母全款拿下「苔積Damn（諧音台積電）」的宣傳口號，在社群平台引起熱議，紛紛曬出打卡照。不過有趣品名也讓部分民眾覺得害羞，有網友就抱怨他點餐時被阿姨大聲朗誦，差點社死當場。

連鎖早餐店「早安美芝城」近日推出新品「苔積Damn蛋餅」，在蛋餅上灑滿帶海鹽香氣的味付海苔，佐柴魚片與秘製醬料，吸引許多人嘗鮮。不過網友阿賢卻在threads上發文抱怨，因為他點餐時有點害羞地說「我要那個有加海苔的新品」，阿姨卻直接轉頭大喊「一份苔積Damn喔」，讓他差點社死。

文章發出後，不少人深有同感，「哈哈哈怎麼辦我也是I人覺得好難點餐，要說出DAMN」、「阿姨不尷尬換別人尷尬」、「超好笑苔積Damn念出來後都覺得自己荒謬」、「我直接拿菜單跟店員說：我要一份這個！雖然還是有點恥，但真的很好吃」、「我也I人，只能叫熊貓才敢點了」、「所以說這些奇奇怪怪的名字到底是誰想的要這樣報復社會，不敢說但又很想吃啊逼死誰」、「台灣人的DNA真的深深埋藏著諧音梗」。

該文也釣出早安美芝城小編留言，「跟櫃檯阿姨說：我要那個有加海苔的新品，阿姨：唸～出～來」，順便宣傳這款「爆有料蛋餅」已在全台指定門市上市了。

由 @isabellathatgirll 發佈
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