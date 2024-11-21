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餃子、拉麵、章魚燒…日本美食太過譽？網分析3大「台人地雷口味」

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友要去看棒球順便旅遊，由於是第一次去日本，於是想問問，「日本有什麼東西難吃的嗎？」。示意圖／ingimage
有網友要去看棒球順便旅遊，由於是第一次去日本，於是想問問，「日本有什麼東西難吃的嗎？」。示意圖／ingimage

世界12強棒球錦標賽，中華隊晉級日本東京「4強循環賽」，不少球迷紛紛飛日本應援。一名網友要去看棒球順便旅遊，由於是第一次去日本，因此不知道飲食方面有什麼地雷，於是想問問，「日本有什麼東西難吃的嗎？」。

一名網友在PTT「八卦板」發文，朋友要出國去看棒球，除了幫中華隊加油以外還想順便旅遊，但第一次去日本，不知道飲食方面有什麼要注意的，於是想問問，日本有什麼地雷食物，引起熱烈討論。

不少網友認為有些食物太過譽，「王將餃子，超級過譽」、「拉麵，不到難吃，但過譽的一堆」、「一蘭，超過譽」、「炒麵麵包真的有夠過譽，完全破滅」。中華料理則是很容易踩雷，「煎餃，日本人不懂餃子」、「中式料理」、「認真回，別去吃中華街的料理，味道改的不習慣！」、「中華街超多東西都很難吃」、「餃子類相比其他的沒那麼喜歡，台灣的餃子比較好吃」。

有些人則認為和菓子和章魚燒不好吃，「小心有些和菓子很雷，根本觀賞用」、「真要說的話糕點吧，都偏甜，有些真的甜到你吞不下去」、「章魚燒真多人提，第一次吃還真懷疑舌頭」、「軟趴趴章魚燒，大阪燒真的不合口味」、「章魚燒是真的難吃，軟爛+味道死鹹又死甜」。

不過，有網友幫忙平反，「王將餃子已經是日本餃子裡最合台灣人了，但真的去日本別浪費胃（吃）餃子蒸餃了」、「中華料理範疇太廣，拉麵也算中華料理阿，我覺得中華料理的飯類才失敗，麵類滿多可接受」、「我會吃他們的日式炒飯，好吃的好吃到升天，難吃的一堆，雷店6成5」、「日式醬菜一定要吃老店或百年傳承的，好吃到升天」、「日式肉類魚類料理都蠻好吃的，連超商賣的烤雞串炸雞腿都好吃，有些人不敢吃的納豆其實也還可以」、「章魚燒是有些人吃不慣，身邊蠻多朋友都覺得很好吃」。

有網友分析，「台灣人大概是麵粉類，料理偏好口味有一部分跟日本人偏差有點多，太軟爛、純鹹不甜、酸不甜這幾種可能是日本當地的口味，但大部分台灣人我想應該都不喜歡」。

出國旅遊 日本 美食

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