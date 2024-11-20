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他好奇為何要拆天橋？使用率低、維護費高 網提這缺陷超致命

聯合新聞網／ 綜合報導
台北市和平新生天橋19日晚間11時正式開拆，南側橋面約20日凌晨1時30分左右被切割完成並落地。圖為自高處俯瞰南側橋面被拆除的和平新生天橋。中央社
台北市和平新生天橋19日晚間11時正式開拆，南側橋面約20日凌晨1時30分左右被切割完成並落地。圖為自高處俯瞰南側橋面被拆除的和平新生天橋。中央社

近日台北的和平新生天橋被下令拆除，民眾對此反應兩極。有人在PTT發文，詢問為何天橋要被拆掉，明明有許多地區都有天橋，新竹關埔甚至把空橋當房子的一個賣點，引來網友熱烈討論。

有網友認為現在人口老化嚴重，沒有電梯的天橋幾乎沒人願意走，「大家只喜歡走有電梯的天橋」、「沒人想爬樓梯，尤其是老齡化社會」、「老人走不上去，小孩娃娃車推不上去，年輕人不想爬。請問誰用？」、「現在沒電梯的天橋應該沒啥人想走。大型建築之間的空橋，基本上你都可以從建物內搭電梯／電扶梯到空橋樓層，但是天橋呢？絕大多數你得走上去」。

此外，天橋還有較高的維護成本，「天橋拆掉是因為使用率低。但是還要維護，不如拆掉」、「對老殘不友善又要花錢維護」、「放著也要維護費好嗎」。

面對有人提出天橋是安全的行人空間，也有網友進行反駁，「道路問題的解方不該是把人趕上天橋，正常做法是把道路問題解決，還路於民」、「人本交通，拆掉之後馬路會讓出更多空間（人行道）和時間（早開時相）給行人」、「天橋背後其實隱含了要讓汽車通行方便的概念，行人權益提高並且追求平面化下確實是會被陸續廢除，簡單講就是天橋設計已經不符合現代化的概念」。

還有網友提出天橋遮擋右轉車視線的重大缺陷，「擋住右轉車視線，已經好幾個悲劇了，市府決定拆就是基於行人安全考量」、「遮擋視線是很大的問題，完全擋住右轉車視線，加上台灣斑馬線很少有做路口退縮的，很常撞到人都不意外」、「這路口之前旁邊小學學生才被轉彎公車壓死」。

PTT 人行道 北市 行人 電梯

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