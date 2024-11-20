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12強賽中華隊前進東京！機票飆破3萬棒球迷仍瘋搶 他感嘆：救什麼國旅呢

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊晉級複賽前往東京備戰，民眾瘋搶機票，已有不少直達日本的機票「已售完」，傳統航空機票甚至飆破三萬。 聯合報系資料照片
中華隊晉級複賽前往東京備戰，民眾瘋搶機票，已有不少直達日本的機票「已售完」，傳統航空機票甚至飆破三萬。 聯合報系資料照片

2024世界棒球12強賽如火如荼進行中，中華隊晉級複賽前往東京備戰。民眾瘋搶機票，已有不少直達日本的機票「已售完」，有些傳統航空機票甚至飆破三萬，令他不禁直呼，「台灣人很有錢啊」。

一名網友在PTT發文，中華隊打進12強複賽，將要前往東京巨蛋參賽，消息一出，球迷紛紛瘋搶11月21日到24日，這四天台灣到日本的機票，國泰航空直飛班機已被搶光、虎航更是連茨城的班機都售完「一張票都不剩」，棒球板已經在哀號「買不到機票」。

現在台北到東京的機票，傳統航空一張漲到破三萬，且不一定買得到直飛，令原po不禁感嘆，台灣人消費力驚人，這幾天東京路上大概隨便都會看到台灣人，「救什麼國旅呢，台灣人很有錢啊」。

網友紛紛提出看法，「現在是楓葉季本來就很難臨時買機票啊！大概從萬聖節到聖誕節都是日本旅遊旺季」、「昨天機票跟東京巨蛋門票都上熱搜，真狂」、「現在是推轉機，JAL國內線轉機不加價，棒球板已經變成一日日旅板了」、「名古屋，國泰經濟艙賣完了，棒球迷真的很猛，不開玩笑」、「現在三萬多還不一定有」、「剛無聊查了下訂房網站，20-24日上野附近的住宿都客滿，連膠囊旅館都一樣」。

針對國旅的部分，有網友則認為，「國旅真的不用救，住宿率動不動就八九成，肯定都還有五成，日本觀光大爆發也最高到九成，難怪都不降價嘛」、「國旅真的沒想像中慘啊，一個月前訂雲品，兩萬多的湖景房還要用搶的」、「這次去台北一個晚上的住宿，同樣品質去東京可以住好幾個晚上，國旅真的爛死」、「就不知道國旅的旅館在貴什麼，連民宿也是，服務品質又沒人家好」、「不是價格的問題，是價值的問題」。

世界棒球12強 中華隊 國旅 機票

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