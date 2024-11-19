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他好奇為何薑母鴨店都用矮桌椅？ 內行人曝3原因：店家賺錢之道

聯合新聞網／ 綜合報導
每到冬天，薑母鴨店總會擠進不少饕客進補。 圖／聯合報系資料照片
每到冬天，薑母鴨店總會擠進不少饕客進補。 圖／聯合報系資料照片

只要一到冬天，不少人就會衝薑母鴨店大快朵頤，就有網友就好奇為何薑母鴨店裡面的桌椅都很低，貼文一出引起不少討論，有內行人就解釋除了安全方便店員服務以外，桌椅矮才能讓客人不會坐太久，「翻桌率」才會高。

原PO在Threads發文，並PO出某間薑母鴨店內部的景象，他好奇想問大家「有人知道薑母鴨桌子為什麼都是低的嗎？」貼文引來1.8萬人點閱按讚，還有不少人留言回覆。

有網友猜測可能的原因，「方便工作人員搬爐子與鍋子！桌子太高，除了費力，還容易打翻造成燙傷」、「那個火燙燙的鍋爐，這樣才不用拿很高」、「因為爐子剛端上來的時候很燙，沒辦法抬太高，所以才放這種低的桌子」、「薑母鴨的桌椅通常比較低，是因為這樣的設計能讓客人更接近桌上的鍋子，讓湯料更方便夾取，並讓人更容易集中享用熱騰騰的湯和食材」。

也有不少搞笑留言，「站上去唱歌」、「會不會體諒有些喝醉了，比較矮比較好掀桌」、「終於知道為什麼我愛吃薑母鴨了，原來是桌子很配合我的身高」、「比較好撈裡面的東西，太高鍋子也高難撈」。

其中內行人解釋是為了拚翻桌率，「久坐不舒服，增加翻桌率」、「桌椅這麼低一下子就飽了，這就是拚翻桌率。順道一提，很多吃到飽的店，椅子也是難坐到要死，胃袋擠壓術」、「之前好像有聽說這樣翻桌率比較快，因為矮的桌椅坐得不舒服」、「就是讓你的肚子去壓縮，不要讓客人坐長久的時間，這樣翻桌率會變高」、「讓你吃得很飽又不好坐，然後就拚翻桌率」。

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薑母鴨

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