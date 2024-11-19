麥當勞鬆餅堡開賣不到五天售罄 她曝光香港作法…網酸：台灣超沒誠意

麥當勞McGriddles「厚鬆餅堡系列」自11月13日正式在台推出後，立刻引起搶購熱潮，並且陸續有門市傳出完售消息。隨著開賣後首個周末假日結束，麥當勞也證實「絕大部份餐廳已陸續售罄」。同步開賣的香港也出現搶購熱潮，不一樣的是為了確保不斷貨，香港業者選擇直接從日本空運漢堡，消息曝光後，不少網友傻眼，直呼「台灣麥當勞就是故意的。

一名網友在Threads上發文抱怨，麥當勞號稱進口70萬顆楓糖堡打算賣35天，然而經過她簡單計算，數量雖然看似很多，但根本不可能賣到35天。台灣有約400家麥當勞，平均每家門市約有1750顆漢堡，據了解一家店一天大約可以賣到500顆以上，所以1750顆大概三到五天就賣完了，正和現在的狀況差不多。而原先35天賣70萬配額，大概等於一家店一天賣50顆，如此一來剛好可以賣35天，照這個算法，麥當勞一開始預估的是一門市一小時只賣出10顆，算到這裡原PO傻眼喊「是太小看台灣人了？還是純粹又想飢餓行銷」。

貼文底下有人以同步販售的香港為例表示，香港前兩天賣100萬顆，還不包含前面會員優先購，整個檔期據說超過300萬顆漢堡，香港媒體曾提到為了不斷貨，後面的貨都由日本直接空運。相比之下，台灣人口是香港的三倍卻僅配貨70萬顆漢堡，讓她忍不住吐槽「台灣麥當勞就是故意，也沒有想要管你感受」。

不過也有部分網友替麥當勞緩頰，「我覺得主因除了店家準備的數量有限之外，沒有限制客人購買的數量也是原因之一，前幾天還有看過人家一口氣就買個幾十個後面的人馬上就被喊沒有了」、「誰會想到一天會賣到500顆…早餐才供應5.5H」、「絕對不是想像中的35天，而是一家店賣一天的量體，30家分店。總共35天」。