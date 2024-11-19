特價免600！嬌小女騎士大推UNIQLO防潑水外套：設計超Q

每到換季，各大服飾品牌總會祭出促銷、吸引買氣。近日一名女網友表示，她在逛UNIQLO時，意外找到高CP值外套，特價只要590元且防潑水，非常適合機車騎士。貼文目前已吸引逾1千讚、600多則分享。

原PO在threads發文指出，由於自己身材嬌小，終於被她等到這件童裝特價590元，「第一眼就被這個焦糖色煞到，還有領子跟袖口的設計也好Q」。另外原PO也強調，這款外套是防潑水的，外觀與機能性兼具。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「謝謝妳讓我撿到寶，昨天看完這篇馬上去店裡試穿帶走它，袖子真的超可愛，大人的我也有試穿，就…價格不是很美麗」、「我買藍色的，騎車穿剛剛好」、「今天也跑去買了160的，兩個顏色都好看，最後買了土黃色，比較搶眼，大推」、「看到直接包色，超好穿」、「這件今天才買一件給姪子，姪子說有型」、「這件我也覺得好好看，但童裝我塞不進」。

實際到UNIQLO官網查詢，可以發現該防潑水外套原價要990元，現在直接下殺400元，並有130、140、150、160公分四種尺寸，因此小孩或較嬌小的大人都可以考慮。