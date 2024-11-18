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看診掛號費漲至500元！他嚇呆「比以前沒健保貴」 網淡定：怎樣都划算

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友看到有的門診掛號費已漲到500元，感嘆價格和自己小時候還沒有健保的年代已經差不多。 聯合報系資料照
一名網友看到有的門診掛號費已漲到500元，感嘆價格和自己小時候還沒有健保的年代已經差不多。 聯合報系資料照

什麼都漲的世代連健保也不放過！近日一家診所明年起掛號費將調至500元的公告令人訝異，也引發不少人討論。一名網友看完新聞後在PTT發文感嘆，如今看醫生的費用漲到500元，和自己小時候還沒有全民健保的年代價格已經差不多。

原PO表示近期看到掛號費要價500、750元的新聞，他回憶起小時候還沒有全民健保年代，父母帶自己去看病，通常都打一、兩針加拿藥是400到450元左右，忍不住喊「健保出來不就是要幫助窮人也能看病嗎？」，結果現在掛號費無上限，認為這樣已經本末倒置。他指出大部分民眾的健保費月繳都是接近千元，假如掛號費無上限，去看病等於花一千多元，直呼「那全民健保乾脆廢掉好了，掛號費500比以前沒健保還貴了欸」，並補充如果是想要解決健保濫用問題，可以用累加的方式。

貼文發布後不少網友回覆「貨幣都不會通膨」、「你以前開刀住健保房也是400到500嗎」、「房價漲、車價漲、掛號費漲到750錯了嗎」、「拿20年前比較喔」、「現在750等於以前450差不多啊」。

還有網友反駁，「500塊是大醫院吧？規模小的醫院還有200塊的勒」、「健保再怎樣都很划算，還是誰能說出健康保險更划算的理論」、「現在沒健保可能看個小感冒都1千起跳吧」、「健保廢掉就不只500」。

健保 漲價 通膨

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