總被叫「瞎妹」讓她困惑 網友暖心解釋：看妳漂亮嫉妒罷了

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聯合新聞網／ 綜合報導
有一名女網友明明沒做出違法行為，卻總被罵說「很蝦」，讓她感到不解詢問：「蝦妹的定義到底是什麼？」示意圖／ingimage
有一名女網友明明沒做出違法行為，卻總被罵說「很蝦」，讓她感到不解詢問：「蝦妹的定義到底是什麼？」示意圖／ingimage

現代人對「瞎妹」的定義通常帶有負面或戲謔的意味，用來形容某些行為或特質令人無法理解、不合邏輯或有些「誇張」的女生。有一名女網友抱怨明明沒做出違法行為，卻總被罵說「很蝦」，讓她感到不解詢問：「蝦妹的定義到底是什麼？」

一名年紀約國中的女網友在Threads上發文，詢問大家「蝦妹的定義是什麼？」，自己明明沒有抽菸、騎車，也沒有做出任何違法的行為，只是喜歡拍照、穿裙子、留瀏海，卻一直被罵「很蝦」，讓她感到非常困惑。

貼文曝光後有網友留言，表示自己認為的蝦妹通常都和「8＋9」混在一起，不是抽菸、喝酒就是無照駕駛，喜歡穿著極短的熱褲，亦或者是直接將（CK品牌）內衣外穿，「在還沒成熟的年紀就穿很暴露的衣服，然後跟猴子（負面的男性代名詞）求愛吧？」

不少人安慰原PO這個詞彙當今被拿來罵人使用，別太往心裡去，「哪裡蝦了？只是因為妳長得比較可愛，所以別人嫉妒妳」、「嫉妒妳漂亮但是沒理由攻擊妳，只好罵妳蝦」、「基本上就是覺得妳很漂亮但詞彙量不足，加上厭女所以看到就蝦蝦叫」。

「每日時事」也曾在IG整理出台灣蝦妹的十大特徵，包含限動開超多副本、把KTV當成家、四處認乾哥哥、未婚懷孕生子、愛用簡體字、穿真理褲拍教輔妹的短影片…等，一票網友紛紛留言以示認同。

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