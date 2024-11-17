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他見糖尿病父親在傷口塗抹過期藥膏 網友急提醒：亂處理後果不堪設想

聯合新聞網／ 綜合報導
過期的藥品一旦接觸患有糖尿病的人肌膚，後果恐怕不堪設想，建議交給醫師處理比較安全。示意圖／ingimage
過期的藥品一旦接觸患有糖尿病的人肌膚，後果恐怕不堪設想，建議交給醫師處理比較安全。示意圖／ingimage

家中常備的藥膏、眼藥水若沒有經常使用，很容易忽略包裝上的「保存期限」，超出有效日期的藥品一旦接觸患有糖尿病的人肌膚，後果恐怕不堪設想。有網友回家看見父親正在傷口上塗抹過期藥膏，讓他氣得破口大罵：「這個家都沒有具備生活常識的正常人！」

一名網友在Threads上發文，表示父親本身患有糖尿病，一天回家時正好碰見爸爸在使用過期藥膏塗抹傷口，他想讓父親去給醫生處理卻無法勸說成功，而那條藥膏已存放超過十年，原PO得知後氣得破口大罵：「這個家都沒有具備生活常識的正常人！」

貼文曝光後有網友建議他，將糖尿病患者傷口感染、截肢的照片印出來貼在家中，讓他們知道事情的嚴重性，並一起將過期的藥膏整理丟掉，「跟他說這個照顧不好是要截肢的」、「可以的話，請一定勸他好好去看醫生」、「真的要趕快就醫，我阿公擦到腳腫到不能穿鞋，結果必須截肢，上了年紀身體無法復原，最後過世了」。

原PO也在留言處提到，老人家似乎很抗拒到診所看醫生，建議大家可以買通住家附近的診所，「家裡的老人最難教，永遠會把小孩當小孩，這時候給別人去教最有用，請藥師吃個點心下午茶，拜託他說幾句重話，讓老人家願意去看醫生」。

事實上，糖尿病患者傷口癒合的速度本就比一般人慢，若沒有經過特殊處理容易引發傷口潰爛，嚴重者恐怕會需要截肢，後果不堪設想，因此建議還是交給醫師檢查比較安全。

由 @isabellathatgirll 發佈
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截肢 糖尿病

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