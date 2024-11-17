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吃不慣北部麻醬麵？ 台南網友大嘆少加1物：像微波涼麵

聯合新聞網／ 綜合報導
同樣是一碗麻醬麵，卻讓不少北漂青年嚐到與家鄉截然不同的滋味。示意圖／ingimage
同樣是一碗麻醬麵，卻讓不少北漂青年嚐到與家鄉截然不同的滋味。示意圖／ingimage

台灣南北飲食文化有很大的差異，同樣是一碗麻醬麵，卻讓不少北漂青年嚐到截然不同的滋味。有網友分享幾項自己不理解的台北美食謎團，難過表示：「我想吃麻醬麵的話還是乖乖回台南吃好了」。

一名北漂網友在Threads上分享自認的4項台北美食謎團，包含湯跟開水一樣淡的餛飩麵、什麼都賣的綜合傳統小吃店、麻醬麵居然很少淋肉燥以及隨處可見的順成蛋糕等，每一項都讓他感到很困惑，因此發文搜集網友的想法。

其中，大家對於「麻醬麵」的見解有著很大差異，原PO透露自己是台南人，已經吃習慣台南麻醬麵會淋上肉燥，吃起來會增添一股香氣比較不無聊，但在北部卻很難找到會淋肉燥的店家，「我第一次吃還以為我在吃微波涼麵」。

貼文曝光後，絕大部分的台北人從未聽過麻醬麵上有放肉燥，無法接受創新口味，「正統麻醬麵只有芝麻醬與花生醬」、「有肉燥的是炸醬涼麵」、「都淋麻醬了為何還要淋肉燥？」、「第一次聽到麻醬麵加肉燥！如果送上來，我會說這不是我點的」。

另一派吃過的人則認為加上肉燥的口感比較豐富，「加肉燥比較香，吃不膩」，原PO事後難過表示，「只能說是台灣各地的食物文化差異，我想吃麻醬麵的話還是乖乖回台南吃好了」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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北漂 台南

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