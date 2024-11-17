台南老字號小吃將熄燈！熟客求秘方嫌5萬技術費太貴 網炸鍋：貴得有道理

台南知名小吃店「呷福飽」以浮誇痛風系炒飯成名，吸引不少外地遊客光顧。近期，店家公布將在明年（2025）停止營業的預告，有饕客得知消息後便打算登門學技術，卻嫌棄老闆開價過高，店家感慨發文：「也不想想這肉燥是傳承三代40年的技術」。

台南知名眷村小吃店「呷福飽」經常在Threads上分享開店日常，近期陸陸續續與熟客透露將於明年六月熄燈，有饕客得知消息後，便詢問店家能不能教他炒肉燥跟滷菜，想留存這般美好滋味。

由於認識對方也有一段時間，店家想說隨便開個5萬技術轉移費就好，卻被嫌棄開價過高、不合理，店家感慨發文：「傳統小吃技術有多不值錢？唉…也不想想，這肉燥是傳承三代40年的技術」。

貼文發布後有網友留言表達支持，認為店家開的價格並沒有不合理，「你要跟他說：看你是老客戶，才收你5萬，一般人出50萬，我還不一定教」、「他一定覺得沒什麼技術才覺得貴」、「他真的是貪小便宜的人，5萬還嫌貴！吃米不知道米價」。

不過也有人認為若顧客只是想回家自己煮來吃，5萬實在是高攀不起的數字，對此，有網友替原PO解釋道，一家店能夠經營40年一定有它的道理，現在隨便加盟、創業，都不止這個價格，「做吃的只要一步錯，味道就偏離了，繼續摸索下去根本不止這金額」。