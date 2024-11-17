快訊

想不花大錢搭商務艙？旅遊達人分享省錢招又能累積超高里程數

要裝潢還是買現成家具？夫妻「年底交屋」問題搞不定 網點一事最重要

北市公車追撞行人意外 國泰醫院2名傷者已離院

台南老字號小吃將熄燈！熟客求秘方嫌5萬技術費太貴 網炸鍋：貴得有道理

聯合新聞網／ 綜合報導
台南知名小吃店的肉燥滷汁深受饕客喜愛。示意圖／ingimage
台南知名小吃店的肉燥滷汁深受饕客喜愛。示意圖／ingimage

台南知名小吃店「呷福飽」以浮誇痛風系炒飯成名，吸引不少外地遊客光顧。近期，店家公布將在明年（2025）停止營業的預告，有饕客得知消息後便打算登門學技術，卻嫌棄老闆開價過高，店家感慨發文：「也不想想這肉燥是傳承三代40年的技術」。

台南知名眷村小吃店「呷福飽」經常在Threads上分享開店日常，近期陸陸續續與熟客透露將於明年六月熄燈，有饕客得知消息後，便詢問店家能不能教他炒肉燥跟滷菜，想留存這般美好滋味。

由於認識對方也有一段時間，店家想說隨便開個5萬技術轉移費就好，卻被嫌棄開價過高、不合理，店家感慨發文：「傳統小吃技術有多不值錢？唉…也不想想，這肉燥是傳承三代40年的技術」。

貼文發布後有網友留言表達支持，認為店家開的價格並沒有不合理，「你要跟他說：看你是老客戶，才收你5萬，一般人出50萬，我還不一定教」、「他一定覺得沒什麼技術才覺得貴」、「他真的是貪小便宜的人，5萬還嫌貴！吃米不知道米價」。

不過也有人認為若顧客只是想回家自己煮來吃，5萬實在是高攀不起的數字，對此，有網友替原PO解釋道，一家店能夠經營40年一定有它的道理，現在隨便加盟、創業，都不止這個價格，「做吃的只要一步錯，味道就偏離了，繼續摸索下去根本不止這金額」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

台南 小吃 眷村 美食 肉燥飯

延伸閱讀

台北第1名吃到飽少一間！信義區人氣Buffet「欣葉日本料理」突熄燈　想吃還有「這3門店」可訂位

獨／台中清粥小菜少一間！24小時「米街清粥小菜」熄燈

僅剩1間！ 34年「必勝客歡樂吧」敦化店明年一月底熄燈 經典披薩吃到飽全台只剩光復店

台中路易莎連倒2間...業者認這天熄燈 網點殘酷原因：真的很難生存

相關新聞

台南老字號小吃將熄燈！熟客求秘方嫌5萬技術費太貴 網炸鍋：貴得有道理

台南知名小吃店「呷福飽」以浮誇痛風系炒飯成名，吸引不少外地遊客光顧。近期，店家公布將在明年（2025）停止營業的預告，有饕客得知消息後便打算登門學技術，卻嫌棄老闆開價過高，店家感慨發文：「也不想想這肉燥是傳承三代40年的技術」。

婚宴紅包驚見400元…她傻眼「超難看」 原因曝光網不挺：新郎才沒禮貌

華人婚禮的紅包習俗，不同金額有不同含意，充滿學問，近日一名女網友在Dcard發完透露，自己幫朋友收禮金，居然看到其中一包僅有400元，事後她才輾轉得知新郎在婚禮前夕才邀請對方，不過禮金包了小額數目還帶「4」令她相當傻眼，直呼「如果是故意的…這數字真的挺難看」。

被勸少吃甜食以免血糖飆高 阿嬤霸氣回嗆：活到82歲的是我還是你

醫師時常會提醒年長者盡量少吃甜食，降低罹患糖尿病、失智症的風險。近期有網友分享自己認識的高齡阿嬤特別喜歡吃甜，霸氣打臉傳統的健康觀念，網友紛紛表示贊同，「在吃面前，絕對不退讓！」

運動初學者要選瑜珈或健身房比較好？ 眾人力推1方式：在家做還省錢

俗話說「要活就要動」，運動可強身健體，還能雕塑出好身材。有一名女網友因為上班要坐一整天，於是想利用時間來運動，但因為是初學者，不知道要怎麼開始，只好發文問鄉民們的意見，看是要先選瑜珈還是健身房比較好？

棒球隊訓練不慎將球擊出場外 教練急尋受害車主引網讚「最好身教」

在漫畫裡時常可以看到棒球砸壞教室玻璃、擊中車輛的有趣畫面，但若這樣的場景實際發生在現實生活中，究竟應該是要賠償？還是假裝不知道？一名棒球隊教練在臉書社團尋找小朋友練習時，不小心被球砸中的車子的主人，負責任的表現令網友大讚：「值得尊敬！」

不怕被盜刷？他好奇刷完卡是否會看簽單 內行人曝1方式：更準

現在的消費模式多樣化，除了支付現金以外，還可以刷卡、轉帳、行動支付等。有網友好奇如果刷卡買東西，大家會看一下簽單嗎？不少人都說手機app會跳出通知，所以不擔心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。