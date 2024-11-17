婚宴紅包驚見400元…她傻眼「超難看」 原因曝光網不挺：新郎才沒禮貌

華人婚禮的紅包習俗，不同金額有不同含意，充滿學問，近日一名女網友在Dcard發文透露，自己幫朋友收禮金，居然看到其中一包僅有400元，事後她才輾轉得知新郎在婚禮前夕才邀請對方，不過禮金包了小額數目還帶「4」令她相當傻眼，直呼「如果是故意的…這數字真的挺難看」。

原PO表示自己是幫新娘姐妹收喜酒錢，期間收到一包400元的禮金。起初以為自己眼花，再確認一次確認是百元的4張沒錯，雖然傻眼，可是當下也不好意思當面問「是不是包錯了」，就讓那人進場入席了。

她表示雖然存疑，但還是忙了一陣子才有空跟新娘新郎說這件事，不過小倆口當日也忙著二進、換衣服、敬酒，沒有什麼閒下來的機會。後來她才輾轉聽說，是新郎找了一個不是很熟的朋友，在婚宴前一天才臨時發喜帖給對方，原PO直言「感覺像是有人臨時沒去，找那人補個桌錢」。

貼文曝光後網友紛紛挺友人，「雖然包400很不ok，但新郎前一天才發帖，還是不熟的，這樣也很不ok吧」、「要是我臨時被找也會不爽」、「新郎才沒禮貌啊，臨時找人家，本來就該說不收紅包的」、「不爽是很明顯，誰紅包會包4開頭的」、「找人來湊桌還要人包錢，已經很沒禮貌了，沒給他一拳就不錯」。