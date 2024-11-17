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被勸少吃甜食以免血糖飆高 阿嬤霸氣回嗆：活到82歲的是我還是你

聯合新聞網／ 綜合報導
常有醫師建議年長者少吃甜食，降低罹患糖尿病、失智症的風險，示意圖／ingimage
常有醫師建議年長者少吃甜食，降低罹患糖尿病、失智症的風險，示意圖／ingimage

醫師時常會提醒年長者盡量少吃甜食，降低罹患糖尿病失智症的風險。近期有網友分享自己認識的高齡阿嬤特別喜歡吃甜，霸氣打臉傳統的健康觀念，網友紛紛表示贊同，「在吃面前，絕對不退讓！」

「悅健康居家職能治療所」經常在Threads上分享居家復能的日常，文中提到近期遇到一位高齡82歲的阿嬤，吃挫冰時一定要在上面淋滿煉乳，治療師提醒對方甜的不要吃太多，血糖飆高對身體不好，卻遭到對方打臉：「活到82歲的是我還是你？」

貼文曝光不到一天便觸及34萬次瀏覽，網友紛紛表示贊同，「在吃面前，絕對不退讓」、「阿嬤的話是世界上最中聽的話」、「阿嬤：叫我養生的醫生，都沒活得我久」、「被你發現我的長壽秘訣了」、「年事已高，開心最重要」、「等我80歲，我也會把煉奶加爆」。

也有不少人的阿公阿嬤，生活看似不健康卻很長壽，「以前工作時的個案是近一百歲的阿公，非常自豪他的養生三寶：咖啡、高粱、雪茄⋯」、「我外公很愛吃甜的，有時候吃不完又捨不得丟，放到過期還在吃，現在想想，他到底怎麼活到99（歲）的？」

根據美國研究指出，大量攝取糖份會增加胰島素阻抗，使血糖較難進入細胞，引發神經退化和失智症，加上大腦對甜食的依賴，負面循環讓身體各項器官都受到高血糖威脅，損害大腦神經。因此建議年長者平時注重飲食均衡，以利身體健康。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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由 @isabellathatgirll 發佈
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