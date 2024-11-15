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運動初學者要選瑜珈或健身房比較好？ 眾人力推1方式：在家做還省錢

聯合新聞網／ 綜合報導
現在的人注重身體健康，因此會利用時間上健身房鍛鍊身體。情境示意圖。圖／Ingimage
現在的人注重身體健康，因此會利用時間上健身房鍛鍊身體。情境示意圖。圖／Ingimage

俗話說「要活就要動」，運動可強身健體，還能雕塑出好身材。有一名女網友因為上班要坐一整天，於是想利用時間來運動，但因為是初學者，不知道要怎麼開始，只好發文問鄉民們的意見，看是要先選瑜珈還是健身房比較好？

原PO在PTT發文表示，自己是運動初學者，因為上班要坐一整天，如果不動動筋骨似乎不太好，因此才下定決心要運動。她說並沒有特別想要練哪個部位，也擔心自己運動會姿勢不對而受傷，所以會請教練來教，只是不知道該選瑜珈還是健身房比較好？

貼文一出，雖然有人建議可以選健身房，但多數人還是選擇先練瑜珈，「我會選瑜珈，算是徒手訓練，認真做，力量跟靈活性都兼顧」、「我選瑜珈，因為一對一感覺壓力大」、「小班制瑜珈」、「天氣越冷越會不想出門，線上有很多可以量身訂製瑜珈課程，買課督促自己運動」、「我是選瑜珈，只要買好瑜珈墊隨時可以開始，現在很多免費影片教學或是付費app，真的不難」。

還有網友認為運動根本不需要花錢，「建議走路就好」、「先從散步開始吧，要有運動的習慣才好」、「找妳有興趣又能維持的，不然都是浪費錢」、「只是想要動動的話，不一定要請教練」、「跑步，先去附近運動場慢跑，養成有運動的習慣再花錢」；當中有人推薦可以練超慢跑，「初學者在家超慢跑就好了」、「省錢就去公園慢跑或去youtube影片，搜尋超慢跑，那個在家可以自己做」、「超慢跑有app很好用，初學者建議先從這裡入手」。

健身房 瑜珈 運動

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