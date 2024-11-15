不怕被盜刷？他好奇刷完卡是否會看簽單 內行人曝1方式：更準

現在的消費模式多樣化，除了支付現金以外，還可以刷卡、轉帳、行動支付等。有網友好奇如果刷卡買東西，大家會看一下簽單嗎？不少人都說手機app會跳出通知，所以不擔心。

原PO在PTT發文表示，很多人都會刷卡消費，但不論是小額小筆還是到百貨公司花大錢買禮物，大家在刷完卡後會看一下收據簽單嗎？如果不看的話，難道不怕店員會亂刷嗎？

貼文引起不少討論，「是誰不會看啦？」、「不看的人很勇哦」、「都會看跟保存一陣子」、「會看，還真的有遇過刷錯金額的」、「遇過店員幫前一客戶收銀機刷條碼查價，我去結帳看到刷卡單多出一筆錢，當下請他作廢重新結帳」、「超過1000元才會看」、「1000元以下的小額不會看，都請店員直接把簽單丟掉即可」、「有些人會問要不要簽單，其實就是要偷刷的起手式」、「上次買錶給我刷2次，刷得過有嚇到」。

其中不少人都看app通知，「看app通知比簽單準多了」、「簡訊或app會有通知」、「看通知+1」、「app會馬上跳通知，簽單進垃圾桶而已」、「我都看手機通知」、「刷完手機會立刻跳通知」。