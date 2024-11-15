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棒球隊訓練不慎將球擊出場外 教練急尋受害車主引網讚「最好身教」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名棒球隊教練在臉書社團尋找小朋友練習時，不小心遭球砸中的車子的主人，負責任的表現令網友大讚：「值得尊敬！」示意圖／ingimage
一名棒球隊教練在臉書社團尋找小朋友練習時，不小心遭球砸中的車子的主人，負責任的表現令網友大讚：「值得尊敬！」示意圖／ingimage

在漫畫裡時常可以看到棒球砸壞教室玻璃、擊中車輛的有趣畫面，但若這樣的場景實際發生在現實生活中，究竟應該是要賠償？還是假裝不知道？一名棒球隊教練在臉書社團尋找小朋友練習時，不小心被球砸中的車子的主人，負責任的表現令網友大讚：「值得尊敬！」

新北市佳林國中棒球隊鄭姓教練在臉書社團「林口大家庭LinKou-Family」中發文，表示13日下午孩子在棒球場訓練途中，不小心將球擊出場外，砸中一輛車，當下教練立刻至路邊查看狀況，但受害車輛卻早已離開。

事後鄭姓教練上網發文，希望能找到該名受害車主，「如果車主有看到這封訊息，麻煩請於我們聯絡，對於造成您的車的損傷，我們感到非常的抱歉，後續的賠償事宜我們也很願意負責。」

貼文曝光後，網友大讚教練負責任的行為是孩子們的「最佳榜樣」，「為小球員樹立典範，值得尊敬的教練！」、「很棒的身教！教球技也教人品」、「把孩子交給這樣的老師真讓人放心，真的很棒」。

也有網友笑稱將球擊出場外的孩子，會是未來球場上的明日之星，「以後就是全壘打的好苗子」、「小朋友重砲手歐」、「車主該來跟小朋友合照一張了，20年後賺爛」。

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