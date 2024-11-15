「gan登」、「泉」其實是台語來的？ 教育部分享三詞：讓你跟上流行

你是否在網路上看到過一些完全「看不懂」的詞語？其實有些流行語是從台語來的，教育部發文分享「3個」從台語轉換而來的流行用語，讓大家跟上流行。

教育部在臉書發文，詢問網友們是否在網路上看過「已購買，小孩愛吃」、「蛋雕」、「破防」、「泉」、「很解」、「gan登」，這些流行語或簡語，其中有幾個，像是「gan登」、「蛋雕」、「泉」，其實是從臺灣台語來的，並解釋這三個詞彙的意涵：

1、gan登（見登）：源自台語「見笑轉受氣」 意思：惱羞成怒 例句：你這馬是見笑轉受氣喔？（你現在是惱羞成怒喔） 2、蛋雕：其實是台語「擲掉」 意思：丟掉 例句：這著愛提去擲掉（這就得拿去丟掉） 3、泉：其實是台語「炸」 意思：胡說八道 例句：我聽你咧炸（我聽你在胡說八道）

此外，教育部也在官網提醒，訂於114年3月及8月舉辦2次臺灣台語認證考試。下週一11/18截止，皆可上網報名參加；報名費新臺幣250元，19歲以下免費。114年3月考試包含A、B、C三卷，8月考試則為A、B兩卷。特別提醒考生，8月的B卷考試將首次採取「電腦化測驗」（其中書寫測驗維持紙筆作答），114年3月考試簡章及2次考試重要日程表已公布於考試官網，想要考試的民眾請盡快報名。